https://ria.ru/20231011/aglomeratsii-1902097801.html
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций - РИА Новости, 11.10.2023
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:05
2023-10-11T18:05
2023-10-11T18:05
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных пунктов сельской местности, сообщает областное правительство. Сообщается, что в среду на заседании правительства Калужской области, на котором обсуждали развитие сельских территорий. Глава минсельхоза Калужской области Александр Ефремов рассказал о трансформации подходов к развитию сельских территорий в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации. "Начиная с 2025 года будут реализовываться долгосрочные планы социально-экономического развития сельских агломераций, то есть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. В нашей области их будет 30. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино", - сообщает областное правительство. По словам губернатора Владислава Шапши, люди, проживающие в сельской местности, вносят весомый вклад в развитие экономики, обеспечивают область продовольствием. "Этот нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству сельской жизни", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша отметил, что в сельской местности проживает четверть населения Калужской области. "Губернатор поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных пунктов – одного из важных условий дальнейшей эффективной работы", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
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экономика, калужская область, балабаново, владислав шапша, александр ефремов
Калужская область, Экономика, Калужская область, Балабаново, Владислав Шапша, Александр Ефремов
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных пунктов сельской местности, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в среду на заседании правительства Калужской области, на котором обсуждали развитие сельских территорий.
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Глава минсельхоза Калужской области Александр Ефремов рассказал о трансформации подходов к развитию сельских территорий в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации.
"Начиная с 2025 года будут реализовываться долгосрочные планы социально-экономического развития сельских агломераций, то есть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. В нашей области их будет 30. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново
, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино", - сообщает областное правительство.
По словам губернатора Владислава Шапши, люди, проживающие в сельской местности, вносят весомый вклад в развитие экономики, обеспечивают область продовольствием. "Этот нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству сельской жизни", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Шапша отметил, что в сельской местности проживает четверть населения Калужской области.
"Губернатор поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных пунктов – одного из важных условий дальнейшей эффективной работы", - говорится в сообщении областного правительства.
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