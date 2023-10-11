Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:05 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/aglomeratsii-1902097801.html
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций - РИА Новости, 11.10.2023
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:05
2023-10-11T18:05
калужская область
экономика
калужская область
балабаново
владислав шапша
александр ефремов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_c1ddcda1f2143207102b64668af65d9c.jpg
КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных пунктов сельской местности, сообщает областное правительство. Сообщается, что в среду на заседании правительства Калужской области, на котором обсуждали развитие сельских территорий. Глава минсельхоза Калужской области Александр Ефремов рассказал о трансформации подходов к развитию сельских территорий в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации. "Начиная с 2025 года будут реализовываться долгосрочные планы социально-экономического развития сельских агломераций, то есть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. В нашей области их будет 30. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино", - сообщает областное правительство. По словам губернатора Владислава Шапши, люди, проживающие в сельской местности, вносят весомый вклад в развитие экономики, обеспечивают область продовольствием. "Этот нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству сельской жизни", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша отметил, что в сельской местности проживает четверть населения Калужской области. "Губернатор поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных пунктов – одного из важных условий дальнейшей эффективной работы", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
https://ria.ru/20230927/zverstva-1899048740.html
калужская область
балабаново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b97e1d7983592a3a04c7d744d07dd4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калужская область, балабаново, владислав шапша, александр ефремов
Калужская область, Экономика, Калужская область, Балабаново, Владислав Шапша, Александр Ефремов
В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций

В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных пунктов сельской местности, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в среду на заседании правительства Калужской области, на котором обсуждали развитие сельских территорий.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Шапша рассказал о развитии ядерной медицины в Калужской области
9 октября, 20:58
Глава минсельхоза Калужской области Александр Ефремов рассказал о трансформации подходов к развитию сельских территорий в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации.
"Начиная с 2025 года будут реализовываться долгосрочные планы социально-экономического развития сельских агломераций, то есть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. В нашей области их будет 30. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино", - сообщает областное правительство.
По словам губернатора Владислава Шапши, люди, проживающие в сельской местности, вносят весомый вклад в развитие экономики, обеспечивают область продовольствием. "Этот нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству сельской жизни", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Шапша отметил, что в сельской местности проживает четверть населения Калужской области.
"Губернатор поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных пунктов – одного из важных условий дальнейшей эффективной работы", - говорится в сообщении областного правительства.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
У преступлений нацистов нет срока давности, заявил Шапша
27 сентября, 19:57
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьБалабановоВладислав ШапшаАлександр Ефремов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала