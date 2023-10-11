https://ria.ru/20231011/aglomeratsii-1902097801.html

В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций

В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций - РИА Новости, 11.10.2023

В Калужской области обсудили развитие сельских агломераций

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:05

2023-10-11T18:05

2023-10-11T18:05

калужская область

экономика

калужская область

балабаново

владислав шапша

александр ефремов

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КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил к середине ноября сформировать долгосрочные планы социально-экономического развития 30 региональных опорных пунктов сельской местности, сообщает областное правительство. Сообщается, что в среду на заседании правительства Калужской области, на котором обсуждали развитие сельских территорий. Глава минсельхоза Калужской области Александр Ефремов рассказал о трансформации подходов к развитию сельских территорий в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации. "Начиная с 2025 года будут реализовываться долгосрочные планы социально-экономического развития сельских агломераций, то есть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. В нашей области их будет 30. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино", - сообщает областное правительство. По словам губернатора Владислава Шапши, люди, проживающие в сельской местности, вносят весомый вклад в развитие экономики, обеспечивают область продовольствием. "Этот нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству сельской жизни", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша отметил, что в сельской местности проживает четверть населения Калужской области. "Губернатор поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных пунктов – одного из важных условий дальнейшей эффективной работы", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html

https://ria.ru/20230927/zverstva-1899048740.html

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экономика, калужская область, балабаново, владислав шапша, александр ефремов