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Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
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15:26 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/zvonki-1901791719.html
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль
Российские дипломаты получают огромное количество звонков от россиян, которые хотят покинуть Израиль, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:26
2023-10-10T15:26
израиль
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские дипломаты получают огромное количество звонков от россиян, которые хотят покинуть Израиль, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что на сайте российского дипведомства можно найти список регулярных рейсов из Израиля. "Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле... Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - сказала Захарова на брифинге.
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израиль, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Израиль, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

Захарова: дипломаты получают много звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские дипломаты получают огромное количество звонков от россиян, которые хотят покинуть Израиль, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что на сайте российского дипведомства можно найти список регулярных рейсов из Израиля.
"Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле... Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - сказала Захарова на брифинге.
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ИзраильМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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