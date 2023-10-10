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Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль - РИА Новости, 10.10.2023

Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

Российские дипломаты получают огромное количество звонков от россиян, которые хотят покинуть Израиль, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:26

2023-10-10T15:26

2023-10-10T15:26

израиль

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские дипломаты получают огромное количество звонков от россиян, которые хотят покинуть Израиль, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что на сайте российского дипведомства можно найти список регулярных рейсов из Израиля. "Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле... Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html

израиль

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия