https://ria.ru/20231010/zoloto-1901688048.html

Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"

Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть" - РИА Новости, 10.10.2023

Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"

Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему "золотые лихорадки" были обречены на провал и когда золото закончится на Земле.

2023-10-10T14:00

2023-10-10T14:00

2023-10-10T14:00

истории.doc

технологии

земля

скифское золото

геология

добыча

полезные ископаемые

республика саха (якутия)

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Золотодобыча. Как стать «вольным старателем» и какое золото нельзя «намыть» Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему «золотые лихорадки» были обречены на провал и когда золото закончится на Земле. audio/mpeg

Золотодобыча. Как стать «вольным старателем» и какое золото нельзя «намыть» Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему «золотые лихорадки» были обречены на провал и когда золото закончится на Земле. audio/mpeg

Об этом нам рассказал Николай Тямисов, бывший директор, а ныне главный геолог компании “Янгеология”, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: София Портнягина, Руслан Жигалов

земля

республика саха (якутия)

батагай-алыта

республика бурятия

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технологии, земля, скифское золото, геология, добыча, полезные ископаемые, республика саха (якутия), батагай-алыта, республика бурятия, мвд бурятии, варна, болгария, аудио