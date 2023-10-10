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Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть" - РИА Новости, 10.10.2023
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14:00 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/zoloto-1901688048.html
Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"
Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть" - РИА Новости, 10.10.2023
Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"
Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему "золотые лихорадки" были обречены на провал и когда золото закончится на Земле.
2023-10-10T14:00
2023-10-10T14:00
истории.doc
технологии
земля
скифское золото
геология
добыча
полезные ископаемые
республика саха (якутия)
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Золотодобыча. Как стать «вольным старателем» и какое золото нельзя «намыть»
Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему «золотые лихорадки» были обречены на провал и когда золото закончится на Земле.
audio/mpeg
Золотодобыча. Как стать «вольным старателем» и какое золото нельзя «намыть»
Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему «золотые лихорадки» были обречены на провал и когда золото закончится на Земле.
audio/mpeg
Об этом нам рассказал Николай Тямисов, бывший директор, а ныне главный геолог компании “Янгеология”, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: София Портнягина, Руслан Жигалов
земля
республика саха (якутия)
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технологии, земля, скифское золото, геология, добыча, полезные ископаемые, республика саха (якутия), батагай-алыта, республика бурятия, мвд бурятии, варна, болгария, аудио
Истории.doc, Технологии, Земля, скифское золото, геология, добыча, Полезные ископаемые, Республика Саха (Якутия), Батагай-Алыта, Республика Бурятия, МВД Бурятии, Варна, Болгария
Истории.doc

Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"

Истории.doc
Золотодобыча. Как стать «вольным старателем» и какое золото нельзя «намыть»
14:00
Читать ria.ru в
Люди добывали золото ещё 7 тысяч лет, и с тех пор его ценность не уменьшилась. Сегодня оно используется не только в качестве денег или в ювелирных украшениях, но и в промышленности, стоматологии и даже фармакологии. Рассказываем, как добывают золото сегодня, почему "золотые лихорадки" были обречены на провал и когда золото закончится на Земле.
Об этом нам рассказал Николай Тямисов, бывший директор, а ныне главный геолог компании “Янгеология”, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: София Портнягина, Руслан Жигалов
 
Истории.docТехнологииЗемляскифское золотогеологиядобычаПолезные ископаемыеРеспублика Саха (Якутия)Батагай-АлытаРеспублика БурятияМВД БурятииВарнаБолгария
 
 
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