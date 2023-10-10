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Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким

Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким - РИА Новости, 10.10.2023

Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким

Армия Израиля заявила, что нейтрализовала в ходе перестрелки четверых вооруженных лиц в районе кибуца Зиким. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:49

2023-10-10T15:49

2023-10-10T15:49

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нейтрализовала в ходе перестрелки четверых вооруженных лиц в районе кибуца Зиким. "Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ обнаружили четырех вооруженных террористов в районе кибуца Зиким. На место были отправлены дополнительные солдаты ЦАХАЛа, которые в перестрелке нейтрализовали террористов", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году