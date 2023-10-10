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Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким - РИА Новости, 10.10.2023
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15:49 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/zikim-1901797595.html
Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким
Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким - РИА Новости, 10.10.2023
Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким
Армия Израиля заявила, что нейтрализовала в ходе перестрелки четверых вооруженных лиц в районе кибуца Зиким. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:49
2023-10-10T15:49
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нейтрализовала в ходе перестрелки четверых вооруженных лиц в районе кибуца Зиким. "Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ обнаружили четырех вооруженных террористов в районе кибуца Зиким. На место были отправлены дополнительные солдаты ЦАХАЛа, которые в перестрелке нейтрализовали террористов", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким

ЦАХАЛ нейтрализовала четырех человек в ходе перестрелки в районе кибуца Зиким

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нейтрализовала в ходе перестрелки четверых вооруженных лиц в районе кибуца Зиким.
"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ обнаружили четырех вооруженных террористов в районе кибуца Зиким. На место были отправлены дополнительные солдаты ЦАХАЛа, которые в перестрелке нейтрализовали террористов", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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