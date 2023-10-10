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Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни - РИА Новости, 10.10.2023
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11:44 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/zapad-1901702035.html
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни - РИА Новости, 10.10.2023
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство двух... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:44
2023-10-10T11:44
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство двух стран. "Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты (заявлений западных – ред.) должностных лиц оттуда – спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. По его словам, об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, "казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит – в Беларуси и России и между нами". "Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, отколоть чиновников, оторвать от президента – старые методы. Спокойно не будет", - констатировал белорусский лидер.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не дадут спокойной жизни

Лукашенко: Запад стремится разорвать единство России и Белоруссии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство двух стран.
"Слава богу, что мы свое единство сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты (заявлений западных – ред.) должностных лиц оттуда – спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
По его словам, об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, "казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит – в Беларуси и России и между нами".
"Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, отколоть чиновников, оторвать от президента – старые методы. Спокойно не будет", - констатировал белорусский лидер.
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