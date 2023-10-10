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"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России - РИА Новости, 10.10.2023
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06:55 10.10.2023 (обновлено: 16:26 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/zapad-1901650508.html
"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России
"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России - РИА Новости, 10.10.2023
"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России
Экономика России даже спустя полтора года после того, как Запад ввел санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:55
2023-10-10T16:26
в мире
сша
евросоюз
россия
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономика России даже спустя полтора года после того, как Запад ввел санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США, к такому выводу пришла экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times."Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций. &lt;…&gt; По общему объему производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить Европейский союз и, возможно, даже Соединенные Штаты", — говорится в публикации.Патрисия Коэн отмечает, что Москва нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. По словам автора статьи, таким образом удалось не только удовлетворить военные потребности фронта, но и обеспечить работой почти каждого доступного работника, повысив размер еженедельных выплат.В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026-м — 2,2%.По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024-м — на 0,5-1,5%.Ранее Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3%. Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,1% с ожидавшегося в июне 1%.
https://ria.ru/20231006/uran-1900838911.html
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в мире, сша, евросоюз, россия, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
В мире, США, Евросоюз, Россия, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России

NYT: несмотря на санкции, Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономика России даже спустя полтора года после того, как Запад ввел санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США, к такому выводу пришла экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.
"Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций. <…> По общему объему производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить Европейский союз и, возможно, даже Соединенные Штаты", — говорится в публикации.
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Патрисия Коэн отмечает, что Москва нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. По словам автора статьи, таким образом удалось не только удовлетворить военные потребности фронта, но и обеспечить работой почти каждого доступного работника, повысив размер еженедельных выплат.
В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026-м — 2,2%.
По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024-м — на 0,5-1,5%.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3%. Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,1% с ожидавшегося в июне 1%.
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