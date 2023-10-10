https://ria.ru/20231010/zapad-1901650508.html

"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России

"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России - РИА Новости, 10.10.2023

"Опередит Запад": в США пришли в уныние из-за одного факта о России

Экономика России даже спустя полтора года после того, как Запад ввел санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США, РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:55

2023-10-10T06:55

2023-10-10T16:26

в мире

сша

евросоюз

россия

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864559018_453:454:3060:1920_1920x0_80_0_0_1e76d8f8ebf3163b578e222f977c1676.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономика России даже спустя полтора года после того, как Запад ввел санкции, демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США, к такому выводу пришла экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times."Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций. <…> По общему объему производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить Европейский союз и, возможно, даже Соединенные Штаты", — говорится в публикации.Патрисия Коэн отмечает, что Москва нашла способ найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. По словам автора статьи, таким образом удалось не только удовлетворить военные потребности фронта, но и обеспечить работой почти каждого доступного работника, повысив размер еженедельных выплат.В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026-м — 2,2%.По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 1,5-2,5%, в 2024-м — на 0,5-1,5%.Ранее Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3%. Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,1% с ожидавшегося в июне 1%.

https://ria.ru/20231006/uran-1900838911.html

https://ria.ru/20231010/polsha-1901648412.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, евросоюз, россия, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)