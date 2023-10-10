На Донецком и Южнодонецком направлениях отразили четыре атаки ВСУ
Минобороны: ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях потеряли до 360 бойцов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком и южнодонецком направлениях около 360 военнослужащих, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки. Кроме того, в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины.
«
"За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР.
"Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в министерстве.