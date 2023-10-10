https://ria.ru/20231010/yuzhnodonetskoe-1901742431.html

На Донецком и Южнодонецком направлениях отразили четыре атаки ВСУ

На Донецком и Южнодонецком направлениях отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023

На Донецком и Южнодонецком направлениях отразили четыре атаки ВСУ

Войска Украины потеряли за сутки на донецком и южнодонецком направлениях около 360 военнослужащих, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника, РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:08

2023-10-10T13:08

2023-10-10T13:27

россия

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком и южнодонецком направлениях около 360 военнослужащих, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки. Кроме того, в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины."За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР."Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231010/khod-1901729085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире