https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector

Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector - РИА Новости, 10.10.2023

Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector

Сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировали ни одного события, похожего на взрыв, в период, когда произошла утечка в газопроводе... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:52

2023-10-10T18:52

2023-10-10T18:52

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эстония

финляндия

петтери орпо

balticconnector

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт - РИА Новости. Сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировали ни одного события, похожего на взрыв, в период, когда произошла утечка в газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря, сообщила во вторник сейсмолог эстонского геологического центра Хейди Соосалу. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Как заявил во вторник на коротком пресс-брифинге в парламенте страны премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии. "Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения. По крайней мере, на основе сейсмических данных, никаких признаков такого рода активности не обнаружено", - сказала Соосалу порталу государственного телерадиовещания ERR. По ее словам, сейсмологическая ситуация на море контролируется с помощью совместной сети сейсмологических станций Эстонии и Финляндии и устье Финского залива "достаточно хорошо охвачено" сейсмологическими станциями. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html

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в мире, эстония, финляндия, петтери орпо, balticconnector