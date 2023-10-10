Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector
ERR: эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector
Компрессорная станция морского газопровода Balticconnector. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт - РИА Новости. Сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировали ни одного события, похожего на взрыв, в период, когда произошла утечка в газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря, сообщила во вторник сейсмолог эстонского геологического центра Хейди Соосалу.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Как заявил во вторник на коротком пресс-брифинге в парламенте страны премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии.
"Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения. По крайней мере, на основе сейсмических данных, никаких признаков такого рода активности не обнаружено", - сказала Соосалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
По ее словам, сейсмологическая ситуация на море контролируется с помощью совместной сети сейсмологических станций Эстонии и Финляндии и устье Финского залива "достаточно хорошо охвачено" сейсмологическими станциями.
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.