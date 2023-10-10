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В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября - РИА Новости, 11.10.2023
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20:25 10.10.2023 (обновлено: 00:56 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vzryv-1901869915.html
В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября
В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября - РИА Новости, 11.10.2023
В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября
Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T20:25
2023-10-11T00:56
в мире
норвегия
balticconnector
финляндия
балтийское море
северный поток
эстония
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, следует из заявления сейсмологического объединения NORSAR.&quot;NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что магнитуда оценивается в 1. По данным сейсмологов, это намного ниже, чем при взрыве на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Возможный взрыв зафиксировали в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски.В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что ночью перекрыл подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, которое может означать наличие течи. На следующей день в компании заявили, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода". При этом подробностей в Gasgrid Finland не привели.Сегодня премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что газопровод Balticconnector получил повреждение в экономической зоне страны. Он также заявил о неисправности кабеля передачи данных. По словам Орпо, скорее всего, это повреждение находится в экономической зоне Эстонии. Премьер подчеркнул, что инцидент не мог произойти из-за естественных причин. Об этом же заявил и президент Финляндии Саули Ниинистё.Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют магистраль с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html
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в мире, норвегия, balticconnector, финляндия, балтийское море, северный поток, эстония
В мире, Норвегия, Balticconnector, Финляндия, Балтийское море, Северный поток, Эстония
В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября

Сейсмологи Норвегии зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, следует из заявления сейсмологического объединения NORSAR.
«

"NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года", — говорится в публикации.

Отмечается, что магнитуда оценивается в 1. По данным сейсмологов, это намного ниже, чем при взрыве на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Возможный взрыв зафиксировали в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что ночью перекрыл подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, которое может означать наличие течи. На следующей день в компании заявили, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода". При этом подробностей в Gasgrid Finland не привели.
Компрессорная станция морского газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector
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Сегодня премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что газопровод Balticconnector получил повреждение в экономической зоне страны. Он также заявил о неисправности кабеля передачи данных. По словам Орпо, скорее всего, это повреждение находится в экономической зоне Эстонии.
Премьер подчеркнул, что инцидент не мог произойти из-за естественных причин. Об этом же заявил и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют магистраль с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
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В миреНорвегияBalticconnectorФинляндияБалтийское мореСеверный потокЭстония
 
 
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