https://ria.ru/20231010/vzryv-1901869915.html

В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября

В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября - РИА Новости, 11.10.2023

В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября

Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-10T20:25

2023-10-10T20:25

2023-10-11T00:56

в мире

норвегия

balticconnector

финляндия

балтийское море

северный поток

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901832936_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_7e38159138085dbb718208cde5bbc19a.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, следует из заявления сейсмологического объединения NORSAR."NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года", — говорится в публикации.Отмечается, что магнитуда оценивается в 1. По данным сейсмологов, это намного ниже, чем при взрыве на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Возможный взрыв зафиксировали в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски.В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что ночью перекрыл подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, которое может означать наличие течи. На следующей день в компании заявили, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода". При этом подробностей в Gasgrid Finland не привели.Сегодня премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что газопровод Balticconnector получил повреждение в экономической зоне страны. Он также заявил о неисправности кабеля передачи данных. По словам Орпо, скорее всего, это повреждение находится в экономической зоне Эстонии. Премьер подчеркнул, что инцидент не мог произойти из-за естественных причин. Об этом же заявил и президент Финляндии Саули Ниинистё.Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют магистраль с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html

норвегия

финляндия

балтийское море

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, balticconnector, финляндия, балтийское море, северный поток, эстония