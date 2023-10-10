https://ria.ru/20231010/vystavka-1901710391.html

Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки

Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки - РИА Новости, 10.10.2023

Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки

Девяносто медалей и Гран-при привезла делегация Нижегородской области со Всероссийской аграрной выставки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Девяносто медалей и Гран-при привезла делегация Нижегородской области со Всероссийской аграрной выставки, сообщает пресс-служба правительства региона. Всероссийская аграрная выставка "Золотая осень-2023" проходила с 4 по 7 октября в Москве. "Нижегородцы завоевали 90 медалей по итогам различных отраслевых конкурсов, проходивших в рамках выставки. У нижегородских участников – 58 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей. В 2022 году регион завоевал 75 медалей. Регион также отмечен Гран-при за вклад в развитие выставки", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей региона, одержавших победы на выставке. "Участие в таких выставках стимулирует развиваться, создавать новые продукты и механизмы их продвижения. При этом есть возможность посмотреть на опыт других регионов. Наши аграрии не только бьют рекорды, но и постоянно работают над улучшением качества продукции, проводят модернизацию, активно пользуясь мерами поддержки", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Нижегородская область представила на выставочной экспозиции около 40 продуктовых брендов, а также племенных животных – крупный рогатый скот, коз и лошадей. "Наша делегация была одной из самых многочисленных на выставке. Регион продемонстрировал на выставочных экспозициях все то, чем особенно гордится, – продовольственные товары и племенных животных, а также достижения в области науки и ветеринарии. Награды, которые получили наши участники по итогам различных отраслевых конкурсов, еще раз подтверждают высокий уровень развития и конкурентоспособности нижегородского агропрома", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова. Отмечается, что в рамках выставки Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.

https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

https://ria.ru/20230921/zerno-1897827882.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин