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Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки - РИА Новости, 10.10.2023
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Нижегородская область
 
12:00 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/vystavka-1901710391.html
Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки
Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки - РИА Новости, 10.10.2023
Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки
Девяносто медалей и Гран-при привезла делегация Нижегородской области со Всероссийской аграрной выставки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:00
2023-10-10T12:00
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Девяносто медалей и Гран-при привезла делегация Нижегородской области со Всероссийской аграрной выставки, сообщает пресс-служба правительства региона. Всероссийская аграрная выставка "Золотая осень-2023" проходила с 4 по 7 октября в Москве. "Нижегородцы завоевали 90 медалей по итогам различных отраслевых конкурсов, проходивших в рамках выставки. У нижегородских участников – 58 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей. В 2022 году регион завоевал 75 медалей. Регион также отмечен Гран-при за вклад в развитие выставки", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей региона, одержавших победы на выставке. "Участие в таких выставках стимулирует развиваться, создавать новые продукты и механизмы их продвижения. При этом есть возможность посмотреть на опыт других регионов. Наши аграрии не только бьют рекорды, но и постоянно работают над улучшением качества продукции, проводят модернизацию, активно пользуясь мерами поддержки", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Нижегородская область представила на выставочной экспозиции около 40 продуктовых брендов, а также племенных животных – крупный рогатый скот, коз и лошадей. "Наша делегация была одной из самых многочисленных на выставке. Регион продемонстрировал на выставочных экспозициях все то, чем особенно гордится, – продовольственные товары и племенных животных, а также достижения в области науки и ветеринарии. Награды, которые получили наши участники по итогам различных отраслевых конкурсов, еще раз подтверждают высокий уровень развития и конкурентоспособности нижегородского агропрома", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова. Отмечается, что в рамках выставки Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.
https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин

Нижегородцы завоевали 90 медалей и Гран-при Всероссийской аграрной выставки

© Фото : Глеб Никитин/TelegramМедали, выигранные нижегородцами на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Медали, выигранные нижегородцами на Российской агропромышленной выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Медали, выигранные нижегородцами на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Девяносто медалей и Гран-при привезла делегация Нижегородской области со Всероссийской аграрной выставки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийская аграрная выставка "Золотая осень-2023" проходила с 4 по 7 октября в Москве.
"Нижегородцы завоевали 90 медалей по итогам различных отраслевых конкурсов, проходивших в рамках выставки. У нижегородских участников – 58 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей. В 2022 году регион завоевал 75 медалей. Регион также отмечен Гран-при за вклад в развитие выставки", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей региона, одержавших победы на выставке. "Участие в таких выставках стимулирует развиваться, создавать новые продукты и механизмы их продвижения. При этом есть возможность посмотреть на опыт других регионов. Наши аграрии не только бьют рекорды, но и постоянно работают над улучшением качества продукции, проводят модернизацию, активно пользуясь мерами поддержки", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Нижегородская область представила на выставочной экспозиции около 40 продуктовых брендов, а также племенных животных – крупный рогатый скот, коз и лошадей. "Наша делегация была одной из самых многочисленных на выставке. Регион продемонстрировал на выставочных экспозициях все то, чем особенно гордится, – продовольственные товары и племенных животных, а также достижения в области науки и ветеринарии. Награды, которые получили наши участники по итогам различных отраслевых конкурсов, еще раз подтверждают высокий уровень развития и конкурентоспособности нижегородского агропрома", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова.
Отмечается, что в рамках выставки Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.
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