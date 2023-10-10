https://ria.ru/20231010/vystavka-1901625784.html

Овчинский: открылась выставка "Московская промышленность глазами детей"

Овчинский: открылась выставка "Московская промышленность глазами детей" - РИА Новости, 10.10.2023

Овчинский: открылась выставка "Московская промышленность глазами детей"

Дети работников более 20 столичных предприятий подготовили рисунки об индустриальной Москве, с которыми можно познакомиться на фотовыставке "Московская... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:14

2023-10-10T07:14

2023-10-10T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дети работников более 20 столичных предприятий подготовили рисунки об индустриальной Москве, с которыми можно познакомиться на фотовыставке "Московская промышленность глазами детей", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Фотовыставка открылась на Страстном бульваре и будет работать до 31 октября. Среди предприятий-участников - производители вентиляционного оборудования, кабельной продукции, тормозных систем, аккумуляторов, предприятия машиностроения и легпрома. Всего для участия в проекте было представлено более 100 детских рисунков.Как отметил Овчинский, в столице модернизируются существующие и возникают новые высокотехнологичные, экологичные производства."Этим фотопроектом мы решили показать, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах города. Дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Фотовыставки о работе столичных предприятий проводятся в рамках проекта "Открой#Моспром" с 2019 года, с тех пор было организовано более 30 таких экспозиций.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский