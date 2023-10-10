Овчинский: открылась выставка "Московская промышленность глазами детей"
© Фото: пресс-служба ДИПП Выставка "Московская промышленность глазами детей"
© Фото: пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дети работников более 20 столичных предприятий подготовили рисунки об индустриальной Москве, с которыми можно познакомиться на фотовыставке "Московская промышленность глазами детей", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Фотовыставка открылась на Страстном бульваре и будет работать до 31 октября. Среди предприятий-участников - производители вентиляционного оборудования, кабельной продукции, тормозных систем, аккумуляторов, предприятия машиностроения и легпрома. Всего для участия в проекте было представлено более 100 детских рисунков.
© Фото: пресс-служба ДИПП Выставка "Московская промышленность глазами детей"
© Фото: пресс-служба ДИПП
Выставка "Московская промышленность глазами детей"
Как отметил Овчинский, в столице модернизируются существующие и возникают новые высокотехнологичные, экологичные производства.
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"Этим фотопроектом мы решили показать, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах города. Дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Фотовыставки о работе столичных предприятий проводятся в рамках проекта "Открой#Моспром" с 2019 года, с тех пор было организовано более 30 таких экспозиций.
© Фото: пресс-служба ДИПП Выставка "Московская промышленность глазами детей"
© Фото: пресс-служба ДИПП
Выставка "Московская промышленность глазами детей"