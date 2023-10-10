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Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль действуют до 16 октября - РИА Новости, 10.10.2023
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16:47 10.10.2023 (обновлено: 17:09 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vylety-1901817894.html
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль действуют до 16 октября
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль действуют до 16 октября - РИА Новости, 10.10.2023
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль действуют до 16 октября
Росавиация уточнила срок ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля - они будут действовать до 12.00 16 октября, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:47
2023-10-10T17:09
россия
израиль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росавиация уточнила срок ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля - они будут действовать до 12.00 16 октября, сообщается на сайте ведомства.Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле с 3.00 мск 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений."Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды - Тель-Авив, Сочи - Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала - Тель-Авив). Вместе с тем из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 09 октября до 16 октября (12.00 мск)",- говорится в сообщении.В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01.00 до 07.00 мск. "В остальное (дневное) время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их", - добавили в ведомстве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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россия, израиль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, Израиль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль действуют до 16 октября

Росавиация: ограничения на ночные вылеты в Израиль действуют до 12:00 16 октября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росавиация уточнила срок ограничений на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля - они будут действовать до 12.00 16 октября, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле с 3.00 мск 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений.
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"Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды - Тель-Авив, Сочи - Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала - Тель-Авив). Вместе с тем из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 09 октября до 16 октября (12.00 мск)",- говорится в сообщении.
В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01.00 до 07.00 мск. "В остальное (дневное) время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их", - добавили в ведомстве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
 
РоссияИзраильФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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