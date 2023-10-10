https://ria.ru/20231010/vvp-1901680617.html

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год - РИА Новости, 10.10.2023

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта — с 1,5% до 2,2%, говорится в докладе организации. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:05

2023-10-10T11:05

2023-10-10T12:18

экономика

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта — с 1,5% до 2,2%, говорится в докладе организации. Предыдущую оценку эксперты МВФ опубликовали в июле. В то же время на 2024 год прогноз роста российского валового внутреннего продукта снижен на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%.В 2022 году, по оценке МВФ, ВВП сократился на 2,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году показатель вырастет на 2,8%, в 2024 и 2025 годах рост ВВП будет составлять 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

https://ria.ru/20230927/vvp-1899051826.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)