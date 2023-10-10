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МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год - РИА Новости, 10.10.2023
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта — с 1,5% до 2,2%, говорится в докладе организации. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:05
2023-10-10T11:05
2023-10-10T12:18
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта — с 1,5% до 2,2%, говорится в докладе организации. Предыдущую оценку эксперты МВФ опубликовали в июле. В то же время на 2024 год прогноз роста российского валового внутреннего продукта снижен на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%.В 2022 году, по оценке МВФ, ВВП сократился на 2,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году показатель вырастет на 2,8%, в 2024 и 2025 годах рост ВВП будет составлять 2,3%, в 2026 году — 2,2%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2 процента