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ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/vsu-1901841538.html
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев
Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:11
2023-10-10T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли подконтрольные России села Богдановское, Новоегоровка, Таволжанка. Жертв нет. Он отметил, что удары наносят урон гражданской инфраструктуре. "Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации", - сообщил Ганчев. Кроме того, по его словам, ВСУ подтягивают резервы по линии разграничения, которые состоят, в основном, из боевиков теробороны.
https://ria.ru/20231010/kontrnastuplenie-1901649700.html
украина
россия
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ роют траншеи в крупных городах и уничтожают подземные коммуникации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ обстреляли подконтрольные России села Богдановское, Новоегоровка, Таволжанка. Жертв нет. Он отметил, что удары наносят урон гражданской инфраструктуре.
"Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации", - сообщил Ганчев. Кроме того, по его словам, ВСУ подтягивают резервы по линии разграничения, которые состоят, в основном, из боевиков теробороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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