https://ria.ru/20231010/vsu-1901841538.html

ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев

ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.10.2023

ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев

Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:11

2023-10-10T18:11

2023-10-10T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_f7a54dc850893800ccec7b84bb2713e4.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли подконтрольные России села Богдановское, Новоегоровка, Таволжанка. Жертв нет. Он отметил, что удары наносят урон гражданской инфраструктуре. "Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации", - сообщил Ганчев. Кроме того, по его словам, ВСУ подтягивают резервы по линии разграничения, которые состоят, в основном, из боевиков теробороны.

https://ria.ru/20231010/kontrnastuplenie-1901649700.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, ситуация в днр и лнр