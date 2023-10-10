https://ria.ru/20231010/vsu-1901841538.html
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев
Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:11
2023-10-10T18:11
2023-10-10T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_f7a54dc850893800ccec7b84bb2713e4.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные роют траншеи для создания оборонительных укреплений в крупных населенных пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли подконтрольные России села Богдановское, Новоегоровка, Таволжанка. Жертв нет. Он отметил, что удары наносят урон гражданской инфраструктуре. "Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации", - сообщил Ганчев. Кроме того, по его словам, ВСУ подтягивают резервы по линии разграничения, которые состоят, в основном, из боевиков теробороны.
https://ria.ru/20231010/kontrnastuplenie-1901649700.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_491:0:3220:2047_1920x0_80_0_0_000afa1721dfc844320c0a3a240434af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ роют траншеи в крупных городах Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ роют траншеи в крупных городах и уничтожают подземные коммуникации