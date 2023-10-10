https://ria.ru/20231010/vsu-1901673717.html
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:29
2023-10-10T10:29
2023-10-10T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900531398_0:136:2937:1788_1920x0_80_0_0_1ff406301b5b2d91c774d62f285aaf7c.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки, движущееся в русле реки Ингулец в направлении русла Днепр, потери ВСУ в живой силе - 7 убитых. А также лодка ВСУ в районе населенного пункта Львово, потери ВСУ - 4 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе села Никольское уничтожен 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом, 5 украинских боевиков ликвидированы. Также российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 11 боевиков и выведены из строя 2 автомобиля противника.
https://ria.ru/20231008/baza-1901277926.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900531398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a88d4cca5b9d7a47c098117c0165ebfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с боевиками ВСУ в Херсонской области