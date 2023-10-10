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Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/vsu-1901673717.html
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:29
2023-10-10T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки, движущееся в русле реки Ингулец в направлении русла Днепр, потери ВСУ в живой силе - 7 убитых. А также лодка ВСУ в районе населенного пункта Львово, потери ВСУ - 4 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе села Никольское уничтожен 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом, 5 украинских боевиков ликвидированы. Также российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 11 боевиков и выведены из строя 2 автомобиля противника.
https://ria.ru/20231008/baza-1901277926.html
россия
украина
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном

Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с боевиками ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки, движущееся в русле реки Ингулец в направлении русла Днепр, потери ВСУ в живой силе - 7 убитых. А также лодка ВСУ в районе населенного пункта Львово, потери ВСУ - 4 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе села Никольское уничтожен 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом, 5 украинских боевиков ликвидированы.
Также российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 11 боевиков и выведены из строя 2 автомобиля противника.
Херсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена транспортная база
8 октября, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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