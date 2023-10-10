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Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.10.2023

Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:29

2023-10-10T10:29

2023-10-10T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки, движущееся в русле реки Ингулец в направлении русла Днепр, потери ВСУ в живой силе - 7 убитых. А также лодка ВСУ в районе населенного пункта Львово, потери ВСУ - 4 убитых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе села Никольское уничтожен 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом, 5 украинских боевиков ликвидированы. Также российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 11 боевиков и выведены из строя 2 автомобиля противника.

https://ria.ru/20231008/baza-1901277926.html

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Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр