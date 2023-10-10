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Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:31
2023-10-10T22:31
2023-10-10T22:52
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", - сказал он в ходе брифинга. Миллер добавил, что Блинкен ожидает встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.В ответ на уточняющий вопрос представитель госдепа отметил, что Блинкен, как ожидается, вылетит из Штатов в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Государственный департамент США
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Госдеп: госсекретарь США Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль