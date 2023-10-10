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Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль

Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023

Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:31

2023-10-10T22:31

2023-10-10T22:52

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", - сказал он в ходе брифинга. Миллер добавил, что Блинкен ожидает встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.В ответ на уточняющий вопрос представитель госдепа отметил, что Блинкен, как ожидается, вылетит из Штатов в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, государственный департамент сша