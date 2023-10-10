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Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
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22:31 10.10.2023 (обновлено: 22:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vizit-1901884302.html
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:31
2023-10-10T22:52
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", - сказал он в ходе брифинга. Миллер добавил, что Блинкен ожидает встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.В ответ на уточняющий вопрос представитель госдепа отметил, что Блинкен, как ожидается, вылетит из Штатов в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября.
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Государственный департамент США
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль

Госдеп: госсекретарь США Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", - сказал он в ходе брифинга.
Миллер добавил, что Блинкен ожидает встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства.
В ответ на уточняющий вопрос представитель госдепа отметил, что Блинкен, как ожидается, вылетит из Штатов в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГосударственный департамент США
 
 
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