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Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах" - РИА Новости, 10.10.2023
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19:40 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/vertolet-1901863398.html
Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"
Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах" - РИА Новости, 10.10.2023
Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"
Армия Израиля сообщила, что ее вертолет нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск ракеты с территории Ливана. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:40
2023-10-10T19:40
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее вертолет нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск ракеты с территории Ливана. "В ответ на противотанковую ракету, недавно выпущенную с ливанской территории в сторону военного автомобиля в районе Авивим, вертолет Армии обороны Израиля ударил по наблюдательному пункту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Отмечается, что солдаты Армии обороны Израиля не пострадали. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/snaryady-1901863291.html
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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"

Израиль ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах" в ответ на ракету из Ливана

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИзраильские армейские вертолеты
Израильские армейские вертолеты - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильские армейские вертолеты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее вертолет нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск ракеты с территории Ливана.
«
"В ответ на противотанковую ракету, недавно выпущенную с ливанской территории в сторону военного автомобиля в районе Авивим, вертолет Армии обороны Израиля ударил по наблюдательному пункту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
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Отмечается, что солдаты Армии обороны Израиля не пострадали.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХамасХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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