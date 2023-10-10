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Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"

Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах" - РИА Новости, 10.10.2023

Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"

Армия Израиля сообщила, что ее вертолет нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск ракеты с территории Ливана. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:40

2023-10-10T19:40

2023-10-10T19:40

в мире

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ее вертолет нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск ракеты с территории Ливана. "В ответ на противотанковую ракету, недавно выпущенную с ливанской территории в сторону военного автомобиля в районе Авивим, вертолет Армии обороны Израиля ударил по наблюдательному пункту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии. Отмечается, что солдаты Армии обороны Израиля не пострадали. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/snaryady-1901863291.html

https://ria.ru/20231010/soldaty-1901863021.html

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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году