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Замглавы МИД встретился с делегацией ООН - РИА Новости, 10.10.2023
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09:48 10.10.2023 (обновлено: 10:06 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vershinin-1901666347.html
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН - РИА Новости, 10.10.2023
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:48
2023-10-10T10:06
россия
оон
в мире
сергей вершинин
мартин гриффитс
москва
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом задачи налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщили в МИД России."Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили на встрече в Москве вопросы устранения препятствий, возникших из-за санкций против России.
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россия, оон, в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, москва
Россия, ООН, В мире, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Москва
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН

Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ российского зерна на рынки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом задачи налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщили в МИД России.
"Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили на встрече в Москве вопросы устранения препятствий, возникших из-за санкций против России.
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