https://ria.ru/20231010/vershinin-1901666347.html
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН - РИА Новости, 10.10.2023
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:48
2023-10-10T09:48
2023-10-10T10:06
россия
оон
в мире
сергей вершинин
мартин гриффитс
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f0128b4f6f97aaa51029370edaa946a.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом задачи налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщили в МИД России."Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили на встрече в Москве вопросы устранения препятствий, возникших из-за санкций против России.
https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_721221e0f92580739bfbd5281e7bdb5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, москва
Россия, ООН, В мире, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Москва
Замглавы МИД встретился с делегацией ООН
Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ российского зерна на рынки
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом задачи налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщили в МИД России.
"Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили на встрече в Москве
вопросы устранения препятствий, возникших из-за санкций против России.
Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки