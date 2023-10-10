https://ria.ru/20231010/vershinin-1901666347.html

Замглавы МИД встретился с делегацией ООН

Замглавы МИД встретился с делегацией ООН - РИА Новости, 10.10.2023

Замглавы МИД встретился с делегацией ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:48

2023-10-10T09:48

2023-10-10T10:06

россия

оон

в мире

сергей вершинин

мартин гриффитс

москва

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом задачи налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки, сообщили в МИД России."Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран, а также по вопросам устранения препятствий, возникших в связи с введением незаконных односторонних санкций против России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили на встрече в Москве вопросы устранения препятствий, возникших из-за санкций против России.

https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, москва