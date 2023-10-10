https://ria.ru/20231010/utechka-1901837384.html

"Наука" дала течь. Что стоит за очередной аварией на МКС

"Наука" дала течь. Что стоит за очередной аварией на МКС - РИА Новости, 10.10.2023

"Наука" дала течь. Что стоит за очередной аварией на МКС

Утечка охлаждающей жидкости из радиатора — не первый инцидент в российском секторе МКС. О том, почему участились неприятности и что именно произошло в модуле... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:21

2023-10-10T18:21

2023-10-10T21:37

наука

космос - риа наука

александр железняков

роскосмос

ркк "энергия"

гкнпц имени м. в. хруничева

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Утечка охлаждающей жидкости из радиатора — не первый инцидент в российском секторе МКС. О том, почему участились неприятности и что именно произошло в модуле "Наука", — в материале РИА Новости.Проблема с резервным радиаторомВечером 9 октября пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об утечке из внешнего радиатора модуля "Наука" российского сегмента МКС. Подчеркивается, что речь идет не об основном контуре терморегулирования, который продолжает действовать штатно, а о дополнительном теплообменнике. Работоспособности станции и жизни экипажа ничего не угрожает."Контур, из которого вытек хладагент, — резервный, — объясняет историк космонавтики Александр Железняков. — Это не сильно скажется на функционировании МКС, график полета корректировать не придется".Радиационный теплообменник дополнительный (РТОд), как официально называется этот узел, прибыл на МКС в 2010-м в составе малого исследовательского модуля "Рассвет". В апреле 2023-го с помощью манипулятора ERA его перенесли на модуль "Наука".По информации "Роскосмоса", внутри модуля "Наука" сейчас поддерживаются комфортные условия и продолжаются запланированные эксперименты. Другими словами, возникшая нештатная ситуация никак не повлияла на жизнь и работу космонавтов."В модуле "Наука" постоянно кто-то находится, — рассказывает Железняков. — Там оборудованы рабочие места, место для отдыха. Модуль нормально функционирует. Тем не менее любая неисправность неприятна сама по себе. Конечно, на нее нужно обратить внимание, понять, почему так случилось, и принять соответствующие меры. Какие именно, станет ясно по результатам изучения ситуации".Анализом произошедшего сейчас занимается оперативная группа управления. Первые выводы появятся после осмотра поврежденного узла с помощью внешних камер, в том числе установленных на манипуляторе ERA. После этого решат, что делать. Возможно, для того чтобы отремонтировать радиатор, потребуется выйти в открытый космос.Уязвимое местоЗа последний год на МКС было два похожих инцидента, связанных с разгерметизацией системы охлаждения.В декабре 2022-го обнаружили отверстие размером менее одного миллиметра в радиаторе корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. В связи с этим перенесли выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. По итогам расследования версия о браке не подтвердилась. Комиссия пришла к выводу, что радиатор был поврежден метеороидом. Сам корабль отстыковали и отправили на Землю в беспилотном режиме.В феврале 2023-го произошла разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21". На этот раз отверстие было существенно больше — около 12 миллиметров, весь хладагент вытек. По заключению комиссии, "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию."Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, не выявлено. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации", — говорится в докладе, подготовленном РКК "Энергия", производителем аппарата.Тем не менее, чтобы исключить версию брака при производстве, на предприятии проанализировали историю замечаний к системе терморегулирования кораблей "Союз" и "Прогресс" за последние 15 лет. Также запланировали проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на "Прогрессе МС-21".Проблемы с системой охлаждения возникали не только у российских аппаратов. Это вообще уязвимое место космических кораблей. Утечки аммиака в охлаждающем контуре американского сегмента происходили в 2010, 2013, 2017 и 2020 годах.Похождения "Науки"История модуля МКС, который впоследствии получил название "Наука", берет свое начало еще в 1995-м, когда в ГКНПЦ имени Хруничева одновременно с функционально-грузовым блоком "Заря" (первого модуля МКС) собрали его дублер — на случай непредвиденной ситуации. В 2004-м на его основе решили сделать многофункциональный лабораторный модуль для проведения экспериментов на орбите. Восстанавливали и дорабатывали модуль уже в РКК "Энергия".В 2013-м на МКС начали подготовку к приему нового модуля. Но старт постоянно откладывался — то из-за обнаруженного загрязнения в трубопроводах, то из-за микротрещин в топливных баках, то из-за необходимости изготовления дополнительного оборудования. Установленный срок эксплуатации модуля, который составляет 15 лет, неоднократно продлевали.Первоначально запуск запланировали на 2007-й, но и его много раз переносили по разным причинам, в том числе из-за нехватки средств на строительство, а также в связи с изменением назначения. Наконец 21 июля 2021-го модуль отправили на орбиту.Сразу после запуска появились сообщения о нештатной работе различных систем модуля. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью СМИ 11 апреля рассказал, что в период выведения на орбиту зафиксировали 13 отказов.Стыковка состоялась 29 июля 2021-го. Перед этим российские космонавты, находящиеся на МКС, 16 раз связывались с Центром управления полетами, а для корректировки использовали два спутника. Спустя несколько часов после стыковки во время интеграции модуля в состав МКС снова произошла нештатная ситуация. Неожиданно без внешней команды запустились двигатели ориентации модуля, что привело к вращению всей станции. Принудительно отключить двигатели "Науки" не удалось. Через 45 минут, выработав топливо, они остановились сами.Сейчас, по официальной информации "Роскосмоса", модуль "Наука" функционирует нормально. Он стал одним из самых больших на МКС, а также четвертым научным модулем станции — после американской лаборатории "Дестини", европейской "Коламбус" и японской "Кибо"."Все сбои, которые фиксировали на модуле "Наука", имели локальный характер, — отмечает Железняков. — Модуль работает нормально и будет работать столько, сколько положено. Пока по плану стоит 2028 год. Изучается возможность продления до 2030-го. Что дальше, посмотрим, не будем загадывать".

https://ria.ru/20231009/utechka-1901623148.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, александр железняков, роскосмос, ркк "энергия", гкнпц имени м. в. хруничева, международная космическая станция (мкс)