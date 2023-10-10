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В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах - РИА Новости, 10.10.2023
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04:14 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах - РИА Новости, 10.10.2023
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах
Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:14
2023-10-10T04:14
национальная технологическая инициатива (нти)
ханты-мансийск
свердловская область
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за счет обогащения воды кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стал участником акселерационной программы, организованной платформой НТИ. "Аэрация водоемов необходима для восстановления населяющих его организмов – это и животные, и растения, и микроорганизмы; также аэрация предотвращает заморы и увеличивает в 2,5-3 раза плотность посадки аквакультуры", - пояснила руководитель проекта Анжела Бахарева. "Аэратор могут приобрести и специалисты по выращиванию рыбы для продажи – применение инновационной разработки увеличит количество здоровой рыбы в собственных прудах", - добавила она. Также применение полностью растворяющего кислород аэратора позволит избежать экологической катастрофы: массовая гибель рыбы в грязном водоеме нарушает пищевые цепочки. Разработка представляет собой винтообразный аэратор, полностью погружаемый на дно водоема или в его средние слои. Через компрессор, установленный на берегу, в аэратор подается воздух, который полностью растворяется в аэраторе и эффективно насыщает воду кислородом. Сейчас разработка проходит испытание на рыборазводном хозяйстве в Свердловской области; внедрить технологию планируют и на водоочистных сооружениях водоканала Ханты-Мансийска.
https://ria.ru/20231004/platforma-1900326205.html
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ханты-мансийск
свердловская область
россия
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национальная технологическая инициатива (нти), ханты-мансийск, свердловская область, россия
Национальная технологическая инициатива (НТИ), Ханты-Мансийск, Свердловская область, Россия
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах

НТИ: новое российское устройство для аэрации воды позволит разводить больше рыбы

© iStock.com / SupercaliphotolisticДикий лосось
Дикий лосось - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© iStock.com / Supercaliphotolistic
Дикий лосось. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за счет обогащения воды кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Проект стал участником акселерационной программы, организованной платформой НТИ. "Аэрация водоемов необходима для восстановления населяющих его организмов – это и животные, и растения, и микроорганизмы; также аэрация предотвращает заморы и увеличивает в 2,5-3 раза плотность посадки аквакультуры", - пояснила руководитель проекта Анжела Бахарева.
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"Аэратор могут приобрести и специалисты по выращиванию рыбы для продажи – применение инновационной разработки увеличит количество здоровой рыбы в собственных прудах", - добавила она. Также применение полностью растворяющего кислород аэратора позволит избежать экологической катастрофы: массовая гибель рыбы в грязном водоеме нарушает пищевые цепочки.
Разработка представляет собой винтообразный аэратор, полностью погружаемый на дно водоема или в его средние слои. Через компрессор, установленный на берегу, в аэратор подается воздух, который полностью растворяется в аэраторе и эффективно насыщает воду кислородом.
Сейчас разработка проходит испытание на рыборазводном хозяйстве в Свердловской области; внедрить технологию планируют и на водоочистных сооружениях водоканала Ханты-Мансийска.
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