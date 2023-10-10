https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах - РИА Новости, 10.10.2023
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах
Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:14
2023-10-10T04:14
2023-10-10T04:14
национальная технологическая инициатива (нти)
ханты-мансийск
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480868_552:0:4193:2048_1920x0_80_0_0_70154aecefa5ae13cf36bdc60d47f1f7.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за счет обогащения воды кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект стал участником акселерационной программы, организованной платформой НТИ. "Аэрация водоемов необходима для восстановления населяющих его организмов – это и животные, и растения, и микроорганизмы; также аэрация предотвращает заморы и увеличивает в 2,5-3 раза плотность посадки аквакультуры", - пояснила руководитель проекта Анжела Бахарева. "Аэратор могут приобрести и специалисты по выращиванию рыбы для продажи – применение инновационной разработки увеличит количество здоровой рыбы в собственных прудах", - добавила она. Также применение полностью растворяющего кислород аэратора позволит избежать экологической катастрофы: массовая гибель рыбы в грязном водоеме нарушает пищевые цепочки. Разработка представляет собой винтообразный аэратор, полностью погружаемый на дно водоема или в его средние слои. Через компрессор, установленный на берегу, в аэратор подается воздух, который полностью растворяется в аэраторе и эффективно насыщает воду кислородом. Сейчас разработка проходит испытание на рыборазводном хозяйстве в Свердловской области; внедрить технологию планируют и на водоочистных сооружениях водоканала Ханты-Мансийска.
https://ria.ru/20231004/platforma-1900326205.html
https://ria.ru/20231002/nauka-1899133030.html
ханты-мансийск
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480868_1007:0:3738:2048_1920x0_80_0_0_c3ca8b3afbf839594dfbc8c16025f3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная технологическая инициатива (нти), ханты-мансийск, свердловская область, россия
Национальная технологическая инициатива (НТИ), Ханты-Мансийск, Свердловская область, Россия
В России разработали устройство для увеличения количества рыбы в водоемах
НТИ: новое российское устройство для аэрации воды позволит разводить больше рыбы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Команда стартапа "Биопринтех" из Ханты-Мансийска разработала устройство для увеличения количества рыбы в водоемах и улучшения их экологического состояния за счет обогащения воды кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Проект стал участником акселерационной программы, организованной платформой НТИ. "Аэрация водоемов необходима для восстановления населяющих его организмов – это и животные, и растения, и микроорганизмы; также аэрация предотвращает заморы и увеличивает в 2,5-3 раза плотность посадки аквакультуры", - пояснила руководитель проекта Анжела Бахарева.
В России создали новую платформу документооборота для морских перевозок
"Аэратор могут приобрести и специалисты по выращиванию рыбы для продажи – применение инновационной разработки увеличит количество здоровой рыбы в собственных прудах", - добавила она. Также применение полностью растворяющего кислород аэратора позволит избежать экологической катастрофы: массовая гибель рыбы в грязном водоеме нарушает пищевые цепочки.
Разработка представляет собой винтообразный аэратор, полностью погружаемый на дно водоема или в его средние слои. Через компрессор, установленный на берегу, в аэратор подается воздух, который полностью растворяется в аэраторе и эффективно насыщает воду кислородом.
Сейчас разработка проходит испытание на рыборазводном хозяйстве в Свердловской области
; внедрить технологию планируют и на водоочистных сооружениях водоканала Ханты-Мансийска.
Российский корм увеличит массу лососевых рыб втрое