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Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.10.2023
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14:56 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.10.2023
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:56
2023-10-10T14:56
херсонская область
россия
днепр (город)
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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АНОСИНО (Московская обл.), 10 окт - РИА Новости. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не позволяют боевые действия, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Разные оценки были, назывались цифры и более 400 миллиардов рублей. Это только экологический ущерб, затопленные территории - безусловно, без оценки ущерба пострадавшим населённым пунктам и объектам экономики", - сказала она журналистам на полях Российского экологического форума. В августе Абрамченко поручила Минприроды представить в кабмин предложения о реализации мероприятий по прогнозированию последствий для Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. "Работаем, продолжаем, пока результата нет, даже промежуточного, но мы не отпускаем эту тему", - сказала вице-премьер. По её словам, провести оценку последствий "на земле" пока невозможно из-за активных боевых действий. "Фактически все сосредоточено сейчас на том, чтобы собрать исходные данные по природным паркам, по затопленной территории. Я думаю, как только ситуация на земле позволит, мы эту работу обязательно доведем до конца", - добавила Абрамченко. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Виктория Абрамченко, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Абрамченко: ущерб от разрушения Каховской ГЭС может превысить 400 млрд рублей

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская обл.), 10 окт - РИА Новости. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не позволяют боевые действия, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"Разные оценки были, назывались цифры и более 400 миллиардов рублей. Это только экологический ущерб, затопленные территории - безусловно, без оценки ущерба пострадавшим населённым пунктам и объектам экономики", - сказала она журналистам на полях Российского экологического форума.
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В августе Абрамченко поручила Минприроды представить в кабмин предложения о реализации мероприятий по прогнозированию последствий для Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
«
"Работаем, продолжаем, пока результата нет, даже промежуточного, но мы не отпускаем эту тему", - сказала вице-премьер.
По её словам, провести оценку последствий "на земле" пока невозможно из-за активных боевых действий.
«
"Фактически все сосредоточено сейчас на том, чтобы собрать исходные данные по природным паркам, по затопленной территории. Я думаю, как только ситуация на земле позволит, мы эту работу обязательно доведем до конца", - добавила Абрамченко.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРоссияДнепр (город)Виктория АбрамченкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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