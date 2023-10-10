Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Абрамченко: ущерб от разрушения Каховской ГЭС может превысить 400 млрд рублей
© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 10 окт - РИА Новости. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не позволяют боевые действия, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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"Разные оценки были, назывались цифры и более 400 миллиардов рублей. Это только экологический ущерб, затопленные территории - безусловно, без оценки ущерба пострадавшим населённым пунктам и объектам экономики", - сказала она журналистам на полях Российского экологического форума.
В августе Абрамченко поручила Минприроды представить в кабмин предложения о реализации мероприятий по прогнозированию последствий для Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
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"Работаем, продолжаем, пока результата нет, даже промежуточного, но мы не отпускаем эту тему", - сказала вице-премьер.
По её словам, провести оценку последствий "на земле" пока невозможно из-за активных боевых действий.
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"Фактически все сосредоточено сейчас на том, чтобы собрать исходные данные по природным паркам, по затопленной территории. Я думаю, как только ситуация на земле позволит, мы эту работу обязательно доведем до конца", - добавила Абрамченко.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
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