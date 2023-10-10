https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html

Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.10.2023

Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:56

2023-10-10T14:56

2023-10-10T14:56

херсонская область

россия

днепр (город)

виктория абрамченко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_262:0:1465:677_1920x0_80_0_0_5e3288d71584cb48f451d33686a6d368.jpg

АНОСИНО (Московская обл.), 10 окт - РИА Новости. Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 миллиардов рублей, провести точный подсчет "на земле" пока не позволяют боевые действия, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Разные оценки были, назывались цифры и более 400 миллиардов рублей. Это только экологический ущерб, затопленные территории - безусловно, без оценки ущерба пострадавшим населённым пунктам и объектам экономики", - сказала она журналистам на полях Российского экологического форума. В августе Абрамченко поручила Минприроды представить в кабмин предложения о реализации мероприятий по прогнозированию последствий для Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. "Работаем, продолжаем, пока результата нет, даже промежуточного, но мы не отпускаем эту тему", - сказала вице-премьер. По её словам, провести оценку последствий "на земле" пока невозможно из-за активных боевых действий. "Фактически все сосредоточено сейчас на том, чтобы собрать исходные данные по природным паркам, по затопленной территории. Я думаю, как только ситуация на земле позволит, мы эту работу обязательно доведем до конца", - добавила Абрамченко. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.

https://ria.ru/20230902/plotina-1893791811.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, днепр (город), виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)