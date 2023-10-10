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"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
Если западное оружие, которое США поставили Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, Израиль ждет тяжелая битва, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:25
2023-10-10T16:25
2023-10-10T16:25
политика
израиль
украина
сша
марджори тейлор грин
дмитрий медведев
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Если западное оружие, которое США поставили Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, Израиль ждет тяжелая битва, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы", — считает эксперт.По его словам, палестинское движение значительно усовершенствовало свое силовое крыло: построило бункеры и фортификации в секторе Газа. В сочетании с западным вооружением такой подход к обороне может привести к тяжелым для ЦАХАЛа боестолкновениям, спрогнозировал бывший аналитик.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.
https://ria.ru/20231010/nato-1901787907.html
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политика, израиль, украина, сша, марджори тейлор грин, дмитрий медведев, хамас, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Израиль, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Дмитрий Медведев, Хамас, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
Экс-аналитик ЦРУ: если оружие НАТО для ВСУ утекло к ХАМАС, Израиль попал в беду