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"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
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16:25 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901810793.html
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
Если западное оружие, которое США поставили Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, Израиль ждет тяжелая битва, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:25
2023-10-10T16:25
политика
израиль
украина
сша
марджори тейлор грин
дмитрий медведев
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Если западное оружие, которое США поставили Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, Израиль ждет тяжелая битва, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы", — считает эксперт.По его словам, палестинское движение значительно усовершенствовало свое силовое крыло: построило бункеры и фортификации в секторе Газа. В сочетании с западным вооружением такой подход к обороне может привести к тяжелым для ЦАХАЛа боестолкновениям, спрогнозировал бывший аналитик.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.
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политика, израиль, украина, сша, марджори тейлор грин, дмитрий медведев, хамас, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Израиль, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Дмитрий Медведев, Хамас, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю

Экс-аналитик ЦРУ: если оружие НАТО для ВСУ утекло к ХАМАС, Израиль попал в беду

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Если западное оружие, которое США поставили Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, Израиль ждет тяжелая битва, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы", — считает эксперт.
По его словам, палестинское движение значительно усовершенствовало свое силовое крыло: построило бункеры и фортификации в секторе Газа. В сочетании с западным вооружением такой подход к обороне может привести к тяжелым для ЦАХАЛа боестолкновениям, спрогнозировал бывший аналитик.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Русские все видят. В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
15:14
 
ПолитикаИзраильУкраинаСШАМарджори Тейлор ГринДмитрий МедведевХамасЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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