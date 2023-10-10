https://ria.ru/20231010/ukraina-1901790709.html

Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине

Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине - РИА Новости, 10.10.2023

Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине

Волна банкротства агропроизводителей грядет на Украине, сбор урожая уже сейчас упал по всем культурам, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:23

2023-10-10T15:23

2023-10-10T15:23

экономика

украина

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Волна банкротства агропроизводителей грядет на Украине, сбор урожая уже сейчас упал по всем культурам, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. "Волна банкротств украинских агропроизводителей – это жестокая реальность Украины. В этом году будет самая тяжелая ситуация в аграрной отрасли. Сбор урожая упал по всем культурам", - написал Азаров в социальной сети. Азаров отметил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, севере и востоке, которые удалены от западных границ, не в лучшей ситуации и центр Украины. По словам экс-премьера, "спасет" ситуацию лишь "падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения". Ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур из-за финансовой несостоятельности. По его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе. По его данным, в нынешнем сезоне расходы на посевную возрастут примерно на 19%, а зерновых и зернобобовых культур могут собрать на 11 миллион тонн меньше, чем в 2022 году. В августе украинское правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой компенсировать логистические расходы по транспортировке агропродукции в европейские порты в пересчете 30 евро за тонну зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщал, что, в настоящее время Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом.

https://ria.ru/20230915/zapret-1896630681.html

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр