https://ria.ru/20231010/ukraina-1901790709.html
Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине
Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине
Волна банкротства агропроизводителей грядет на Украине, сбор урожая уже сейчас упал по всем культурам, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:23
2023-10-10T15:23
2023-10-10T15:23
экономика
украина
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Волна банкротства агропроизводителей грядет на Украине, сбор урожая уже сейчас упал по всем культурам, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. "Волна банкротств украинских агропроизводителей – это жестокая реальность Украины. В этом году будет самая тяжелая ситуация в аграрной отрасли. Сбор урожая упал по всем культурам", - написал Азаров в социальной сети. Азаров отметил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, севере и востоке, которые удалены от западных границ, не в лучшей ситуации и центр Украины. По словам экс-премьера, "спасет" ситуацию лишь "падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения". Ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур из-за финансовой несостоятельности. По его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе. По его данным, в нынешнем сезоне расходы на посевную возрастут примерно на 19%, а зерновых и зернобобовых культур могут собрать на 11 миллион тонн меньше, чем в 2022 году. В августе украинское правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой компенсировать логистические расходы по транспортировке агропродукции в европейские порты в пересчете 30 евро за тонну зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщал, что, в настоящее время Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом.
https://ria.ru/20230915/zapret-1896630681.html
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
Экономика, Украина, Николай Азаров (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Азаров предрек волну банкротств агропроизводителей на Украине
Азаров: сбор урожая на Украине упал, грядет волна банкротств производителей
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Волна банкротства агропроизводителей грядет на Украине, сбор урожая уже сейчас упал по всем культурам, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.
"Волна банкротств украинских агропроизводителей – это жестокая реальность Украины. В этом году будет самая тяжелая ситуация в аграрной отрасли. Сбор урожая упал по всем культурам", - написал Азаров в социальной сети.
Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна
Азаров отметил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, севере и востоке, которые удалены от западных границ, не в лучшей ситуации и центр Украины. По словам экс-премьера, "спасет" ситуацию лишь "падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения".
Ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур из-за финансовой несостоятельности. По его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе
. По его данным, в нынешнем сезоне расходы на посевную возрастут примерно на 19%, а зерновых и зернобобовых культур могут собрать на 11 миллион тонн меньше, чем в 2022 году.
В августе украинское правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой компенсировать логистические расходы по транспортировке агропродукции в европейские порты в пересчете 30 евро за тонну зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщал, что, в настоящее время Киев
экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом.
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