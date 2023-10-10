https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html

СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава

СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава

Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) на Украине может привести к остановке подготовки летного состава в целом по стране, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:07

2023-10-10T15:07

2023-10-10T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152224/67/1522246774_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_a4e28d7a4a42234700986fa0ee1ea60a.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) на Украине может привести к остановке подготовки летного состава в целом по стране, сообщает украинская общественная организация Hromadske. "Национальный авиационный университет не получал проекта распоряжения кабинета министров о реорганизации заведения высшего образования, а также обоснования такого решения. В университете предполагают, что запланированные изменения могут грозить приостановкой дальнейшей подготовки летного состава на Украине и будут предусматривать дополнительные расходы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske. По данным организации, запланированную реорганизацию университет назвал "уничтожением 90-летней истории и достояний". Известно также, что правопреемниками НАУ должны стать Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия. При этом проект распоряжения не обсуждался ни с НАУ, ни с его летной академией. В авиационном университете рассказали, чем чревата такого рода реорганизация: создание новых юридических лиц приведет к аннулированию всех лицензий и разрешений, а также "может остановить подготовку летного состава в целом в стране". Кроме того, из-за необходимости привлечения немалых денежных средств из госбюджета на реорганизацию в НАУ обеспокоились коррупционными угрозами, поскольку траты, в частности, на аккредитацию составят не менее 14 миллионов гривен (382,7 тысячи долларов).

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр