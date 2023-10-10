https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава
СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава
Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) на Украине может привести к остановке подготовки летного состава в целом по стране, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:07
2023-10-10T15:07
2023-10-10T15:10
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) на Украине может привести к остановке подготовки летного состава в целом по стране, сообщает украинская общественная организация Hromadske. "Национальный авиационный университет не получал проекта распоряжения кабинета министров о реорганизации заведения высшего образования, а также обоснования такого решения. В университете предполагают, что запланированные изменения могут грозить приостановкой дальнейшей подготовки летного состава на Украине и будут предусматривать дополнительные расходы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske. По данным организации, запланированную реорганизацию университет назвал "уничтожением 90-летней истории и достояний". Известно также, что правопреемниками НАУ должны стать Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия. При этом проект распоряжения не обсуждался ни с НАУ, ни с его летной академией. В авиационном университете рассказали, чем чревата такого рода реорганизация: создание новых юридических лиц приведет к аннулированию всех лицензий и разрешений, а также "может остановить подготовку летного состава в целом в стране". Кроме того, из-за необходимости привлечения немалых денежных средств из госбюджета на реорганизацию в НАУ обеспокоились коррупционными угрозами, поскольку траты, в частности, на аккредитацию составят не менее 14 миллионов гривен (382,7 тысячи долларов).
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине могут остановить подготовку летного состава
Hromadske: на Украине могут остановить подготовку летного состава
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) на Украине может привести к остановке подготовки летного состава в целом по стране, сообщает украинская общественная организация Hromadske.
"Национальный авиационный университет не получал проекта распоряжения кабинета министров о реорганизации заведения высшего образования, а также обоснования такого решения. В университете предполагают, что запланированные изменения могут грозить приостановкой дальнейшей подготовки летного состава на Украине и будут предусматривать дополнительные расходы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.
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По данным организации, запланированную реорганизацию университет назвал "уничтожением 90-летней истории и достояний". Известно также, что правопреемниками НАУ должны стать Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия. При этом проект распоряжения не обсуждался ни с НАУ, ни с его летной академией.
В авиационном университете рассказали, чем чревата такого рода реорганизация: создание новых юридических лиц приведет к аннулированию всех лицензий и разрешений, а также "может остановить подготовку летного состава в целом в стране".
Кроме того, из-за необходимости привлечения немалых денежных средств из госбюджета на реорганизацию в НАУ обеспокоились коррупционными угрозами, поскольку траты, в частности, на аккредитацию составят не менее 14 миллионов гривен (382,7 тысячи долларов).
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