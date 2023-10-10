https://ria.ru/20231010/ukraina-1901745357.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила 4 атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили во вторник РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

2023-10-10T13:14

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила 4 атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231010/khod-1901729085.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины