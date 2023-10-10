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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила 4 атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили во вторник РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:14
2023-10-10T13:14
2023-10-10T13:14
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила 4 атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 25 военных