СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля
FP: в Европе опасаются, что из-за Украины у них нет ресурсов для помощи Израилю
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy.
По информации издания, европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако, отмечает журнал, многие чиновники опасаются, что из-за поддержки Украины у них практически ничего не осталось.
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"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ, который пожелал остаться неназванным.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
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Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.