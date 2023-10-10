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СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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01:55 10.10.2023 (обновлено: 05:37 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901641010.html
СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля
СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля
В Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:55
2023-10-10T05:37
израиль
украина
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy.По информации издания, европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако, отмечает журнал, многие чиновники опасаются, что из-за поддержки Украины у них практически ничего не осталось."Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ, который пожелал остаться неназванным.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901639389.html
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украина
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израиль, украина, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Украина, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля

FP: в Европе опасаются, что из-за Украины у них нет ресурсов для помощи Израилю

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины, США
Погрузка военной помощи для Украины, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy.
По информации издания, европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако, отмечает журнал, многие чиновники опасаются, что из-за поддержки Украины у них практически ничего не осталось.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Белый дом: США продолжат помогать Украине, несмотря на эскалацию в Израиле
01:20
«
"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ, который пожелал остаться неназванным.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Вчера, 20:41
 
ИзраильУкраинаПалестинаБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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