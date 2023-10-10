Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
Минобороны: российские войска нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового, всего за сутки на Запорожском направлении противник потерял более 80 солдат, сообщило Минобороны в Telegram.
"Потери противника составили: более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — говорится в сводке ведомства.
На Донецком направлении боевые соединения Южной группировки отразили две атаки в районе Клещеевки ДНР. Удар также пришелся на места скопления личного состава и техники ВСУ вблизи Курдюмовки и Андреевки. За сутки украинские войска потеряли до 165 человек убитыми и ранеными, две бронемашины и три автомобиля.
На Южнодонецком направлении подразделения группы войск "Восток", взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и обстреляли позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР. Суточные потери: до 200 человек, два автомобиля и гаубица Д-20.
Действиями группировки "Центр" на Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР. Также поражены скопления сил и средств в районах сел Кременная (ЛНР), Григоровка и Торское (ДНР). На этом направлении украинские войска потеряли до 60 человек, две БМП, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении отражены четыре атаки. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 25 человек, уничтожены три автомобиля. В районе Херсона потери украинских военных составили более 50 человек и 12 автомобилей.
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС нанесены удары в 118 районах.
Вдобавок средствами ПВО уничтожены 19 дронов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.