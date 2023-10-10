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Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 10.10.2023 (обновлено: 14:25 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/udary-1901745948.html
Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового - РИА Новости, 10.10.2023
Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового, всего... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:15
2023-10-10T14:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового, всего за сутки на Запорожском направлении противник потерял более 80 солдат, сообщило Минобороны в Telegram. "Потери противника составили: более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — говорится в сводке ведомства.На Донецком направлении боевые соединения Южной группировки отразили две атаки в районе Клещеевки ДНР. Удар также пришелся на места скопления личного состава и техники ВСУ вблизи Курдюмовки и Андреевки. За сутки украинские войска потеряли до 165 человек убитыми и ранеными, две бронемашины и три автомобиля.На Южнодонецком направлении подразделения группы войск "Восток", взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и обстреляли позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР. Суточные потери: до 200 человек, два автомобиля и гаубица Д-20.Действиями группировки "Центр" на Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР. Также поражены скопления сил и средств в районах сел Кременная (ЛНР), Григоровка и Торское (ДНР). На этом направлении украинские войска потеряли до 60 человек, две БМП, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.На Купянском направлении отражены четыре атаки. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 25 человек, уничтожены три автомобиля. В районе Херсона потери украинских военных составили более 50 человек и 12 автомобилей.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС нанесены удары в 118 районах. Вдобавок средствами ПВО уничтожены 19 дронов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.
https://ria.ru/20231009/vsu-1901462177.html
https://ria.ru/20231010/kontrnastuplenie-1901649700.html
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Влада Копылова
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском направлении
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового

Минобороны: российские войска нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового, всего за сутки на Запорожском направлении противник потерял более 80 солдат, сообщило Минобороны в Telegram.
"Потери противника составили: более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — говорится в сводке ведомства.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Вчера, 12:07
На Донецком направлении боевые соединения Южной группировки отразили две атаки в районе Клещеевки ДНР. Удар также пришелся на места скопления личного состава и техники ВСУ вблизи Курдюмовки и Андреевки. За сутки украинские войска потеряли до 165 человек убитыми и ранеными, две бронемашины и три автомобиля.
На Южнодонецком направлении подразделения группы войск "Восток", взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и обстреляли позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР. Суточные потери: до 200 человек, два автомобиля и гаубица Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Действиями группировки "Центр" на Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР. Также поражены скопления сил и средств в районах сел Кременная (ЛНР), Григоровка и Торское (ДНР). На этом направлении украинские войска потеряли до 60 человек, две БМП, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении отражены четыре атаки. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 25 человек, уничтожены три автомобиля. В районе Херсона потери украинских военных составили более 50 человек и 12 автомобилей.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска
06:10
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС нанесены удары в 118 районах.
Вдобавок средствами ПВО уничтожены 19 дронов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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