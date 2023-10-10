https://ria.ru/20231010/udary-1901635091.html

ЦАХАЛ заявил об ударах по целям ХАМАС на побережье сектора Газа

ЦАХАЛ заявил об ударах по целям ХАМАС на побережье сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023

ЦАХАЛ заявил об ударах по целям ХАМАС на побережье сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по целям палестинского движения ХАМАС на побережье сектора Газа. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T00:04

2023-10-10T00:04

2023-10-10T00:04

израиль

ссср

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по целям палестинского движения ХАМАС на побережье сектора Газа. "ВМС Израиля на данный момент наносят удары по... целям... ХАМАС на побережье сектора Газа", - говорится в заявлении армии. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901631640.html

израиль

ссср

палестина

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израиль, ссср, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире