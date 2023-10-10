https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах - РИА Новости, 10.10.2023
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
Абзац о репрессированных народах в новых учебниках истории для старшеклассников ожидают правки, обновленная редакция учебника появится к началу нового учебного... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T03:10
2023-10-10T03:10
2023-10-10T03:10
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магомед даудов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Абзац о репрессированных народах в новых учебниках истории для старшеклассников ожидают правки, обновленная редакция учебника появится к началу нового учебного года, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", - сказал Торкунов. Он отметил, что это естественный процесс, появляются новые данные, оценки, поэтому правки в учебник буду вноситься "и сейчас, и в следующем году, и через год". "Она (редакция учебника) не будет коренным образом (изменена), но какие-то вставки, изменения там, конечно, будут. Особенно когда речь идет о современной истории, история продолжается, она же не остановилась на месте", - добавил ректор МГИМО. Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник. Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября 2023 года, учебники поставлены во все регионы РФ.
https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html
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россия, ссср, анатолий торкунов, мгимо, магомед даудов, общество
Россия, СССР, Анатолий Торкунов, МГИМО, Магомед Даудов, Общество
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
В учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Абзац о репрессированных народах в новых учебниках истории для старшеклассников ожидают правки, обновленная редакция учебника появится к началу нового учебного года, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
«
"Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", - сказал Торкунов.
Он отметил, что это естественный процесс, появляются новые данные, оценки, поэтому правки в учебник буду вноситься "и сейчас, и в следующем году, и через год".
"Она (редакция учебника) не будет коренным образом (изменена), но какие-то вставки, изменения там, конечно, будут. Особенно когда речь идет о современной истории, история продолжается, она же не остановилась на месте", - добавил ректор МГИМО.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов
сообщил, что глава о репрессированных народах в новом учебнике истории России
в 10-11 классах будет изменена, создана рабочая группа из руководителей регионов, народы которых были репрессированы и с ними будут согласованы предложения для внесения в учебник.
Речь идёт о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР
и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы.
Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября 2023 года, учебники поставлены во все регионы РФ.
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