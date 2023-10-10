https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901749910.html

По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата

По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата - РИА Новости, 10.10.2023

По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата

В Башкортостане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сводной сестры, на допросе он признался в убийстве, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:26

2023-10-10T13:26

2023-10-10T15:02

происшествия

уфа

россия

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УФА, 10 окт — РИА Новости. В Башкортостане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сводной сестры, на допросе он признался в убийстве, сообщило управление СК по региону."Задержан 22-летний уфимец. По версии следствия, в ночь на 10 октября подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Злоумышленник прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.Во вторник утром в полицию с сообщением о пропаже обратилась мать девочки. Чуть позже она обнаружила ее тело в своем автомобиле.На допросе мужчина заявил следователям, что планировал ночью вывезти и спрятать труп в другом месте.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. Если это подтвердит экспертиза, будет заведено еще одно уголовное дело.

https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html

https://ria.ru/20231007/sk-1901121027.html

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, россия