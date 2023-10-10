https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901749910.html
По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата
По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата - РИА Новости, 10.10.2023
По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата
В Башкортостане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сводной сестры, на допросе он признался в убийстве, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:26
2023-10-10T13:26
2023-10-10T15:02
происшествия
уфа
россия
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УФА, 10 окт — РИА Новости. В Башкортостане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сводной сестры, на допросе он признался в убийстве, сообщило управление СК по региону."Задержан 22-летний уфимец. По версии следствия, в ночь на 10 октября подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Злоумышленник прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.Во вторник утром в полицию с сообщением о пропаже обратилась мать девочки. Чуть позже она обнаружила ее тело в своем автомобиле.На допросе мужчина заявил следователям, что планировал ночью вывезти и спрятать труп в другом месте.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. Если это подтвердит экспертиза, будет заведено еще одно уголовное дело.
https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html
https://ria.ru/20231007/sk-1901121027.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее сводного брата
По подозрению в убийстве девочки в Уфе задержали ее взрослого сводного брата
УФА, 10 окт — РИА Новости. В Башкортостане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сводной сестры, на допросе он признался в убийстве, сообщило управление СК по региону.
"Задержан 22-летний уфимец. По версии следствия, в ночь на 10 октября подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери", — говорится в публикации ведомства в Telegram.
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Злоумышленник прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.
Во вторник утром в полицию с сообщением о пропаже обратилась мать девочки. Чуть позже она обнаружила ее тело в своем автомобиле.
На допросе мужчина заявил следователям, что планировал ночью вывезти и спрятать труп в другом месте.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. Если это подтвердит экспертиза, будет заведено еще одно уголовное дело.
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