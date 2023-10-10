https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы

В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы - РИА Новости, 10.10.2023

В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы

В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:00

2023-10-10T12:28

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красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. "По предварительным данным, при восхождении на скалу Китайская Стенка мужчина сорвался с 20-метровой высоты, получив при падении травмы различной степени тяжести. При доставлении в больницу турист скончался. Сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших мужчину", — говорится в материале.По данным ведомства, 31-летний турист из Сосновоборска находился на "Столбах" в составе группы. Следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новости - туризм, красноярский край