https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы - РИА Новости, 10.10.2023
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:00
2023-10-10T09:00
2023-10-10T12:28
туризм
происшествия
новости - туризм
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901726491_0:233:3224:2047_1920x0_80_0_0_87da98e74db945211c005b94205a3b6b.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. "По предварительным данным, при восхождении на скалу Китайская Стенка мужчина сорвался с 20-метровой высоты, получив при падении травмы различной степени тяжести. При доставлении в больницу турист скончался. Сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших мужчину", — говорится в материале.По данным ведомства, 31-летний турист из Сосновоборска находился на "Столбах" в составе группы. Следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901726491_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_a18583ebed54eb0d0f92df7b6cb68e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
В красноярском национальном парке "Столбы" турист погиб, сорвавшись со скалы