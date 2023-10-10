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В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
09:00 10.10.2023 (обновлено: 12:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы - РИА Новости, 10.10.2023
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:00
2023-10-10T12:28
туризм
происшествия
новости - туризм
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона. &quot;По предварительным данным, при восхождении на скалу Китайская Стенка мужчина сорвался с 20-метровой высоты, получив при падении травмы различной степени тяжести. При доставлении в больницу турист скончался. Сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших мужчину&quot;, — говорится в материале.По данным ведомства, 31-летний турист из Сосновоборска находился на "Столбах" в составе группы. Следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
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происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы

В красноярском национальном парке "Столбы" турист погиб, сорвавшись со скалы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНациональный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Национальный парк "Красноярские Столбы". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. В красноярском национальном парке "Столбы" погиб турист, сорвавшись со скалы, сообщило ГСУ СК региона.
«

"По предварительным данным, при восхождении на скалу Китайская Стенка мужчина сорвался с 20-метровой высоты, получив при падении травмы различной степени тяжести. При доставлении в больницу турист скончался. Сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших мужчину", — говорится в материале.

По данным ведомства, 31-летний турист из Сосновоборска находился на "Столбах" в составе группы.
Следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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