https://ria.ru/20231010/tseny-1901794631.html

В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов

В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов - РИА Новости, 10.10.2023

В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:39

2023-10-10T15:39

2023-10-10T16:56

экономика

финляндия

elering

европа

цены на нефть

эстония

balticconnector

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_329e259955c24535766bd239ae9ea653.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии по утечке на газопроводе Balticconnector, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их цена составляет 534,4 доллара (+12%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров. Ведущие финские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правительство Финляндии готовит экстренную пресс-конференцию по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. До этих сообщений газ дорожал примерно на 7%, торгуясь около 513 долларов за тысячу кубов. После новостей цены резко ускорили рост. Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231008/gazoprovod-1901364049.html

https://ria.ru/20230904/ataki-1894135878.html

финляндия

европа

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, финляндия, elering, европа, цены на нефть, эстония, balticconnector