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В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов - РИА Новости, 10.10.2023
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15:39 10.10.2023 (обновлено: 16:56 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/tseny-1901794631.html
В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов
В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов - РИА Новости, 10.10.2023
В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:39
2023-10-10T16:56
экономика
финляндия
elering
европа
цены на нефть
эстония
balticconnector
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии по утечке на газопроводе Balticconnector, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их цена составляет 534,4 доллара (+12%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров. Ведущие финские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правительство Финляндии готовит экстренную пресс-конференцию по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. До этих сообщений газ дорожал примерно на 7%, торгуясь около 513 долларов за тысячу кубов. После новостей цены резко ускорили рост. Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231008/gazoprovod-1901364049.html
https://ria.ru/20230904/ataki-1894135878.html
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экономика, финляндия, elering, европа, цены на нефть, эстония, balticconnector
Экономика, Финляндия, Elering, Европа, Цены на нефть, Эстония, Balticconnector
В Европе биржевые цены на газ растут на 12 процентов

Биржевые цены на газ в Европе растут на 12% после новостей о Balticconnector

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии по утечке на газопроводе Balticconnector, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их цена составляет 534,4 доллара (+12%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров.
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Ведущие финские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правительство Финляндии готовит экстренную пресс-конференцию по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector.
До этих сообщений газ дорожал примерно на 7%, торгуясь около 513 долларов за тысячу кубов. После новостей цены резко ускорили рост.
Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
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ЭкономикаФинляндияEleringЕвропаЦены на нефтьЭстонияBalticconnector
 
 
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