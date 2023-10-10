https://ria.ru/20231010/tsakhal-1901656915.html

В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии

В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии - РИА Новости, 10.10.2023

В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:27

2023-10-10T08:27

2023-10-10T10:10

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

израиль

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала."Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто", - отметил он в интервью телеканалу CNN.Конрикус добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны, готовятся к выполнению своих задач.

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль