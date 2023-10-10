https://ria.ru/20231010/tsakhal-1901656915.html
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии - РИА Новости, 10.10.2023
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:27
2023-10-10T08:27
2023-10-10T10:10
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
израиль
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала."Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто", - отметил он в интервью телеканалу CNN.Конрикус добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны, готовятся к выполнению своих задач.
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, В мире, Израиль
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии
ЦАХАЛ назвал своей задачей гарантировать, что ХАМАС потеряет военный потенциал