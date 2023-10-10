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В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии - РИА Новости, 10.10.2023
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08:27 10.10.2023 (обновлено: 10:10 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/tsakhal-1901656915.html
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии - РИА Новости, 10.10.2023
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:27
2023-10-10T10:10
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
израиль
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала."Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто", - отметил он в интервью телеканалу CNN.Конрикус добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны, готовятся к выполнению своих задач.
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армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, В мире, Израиль
В ЦАХАЛ обозначили задачу израильской армии

ЦАХАЛ назвал своей задачей гарантировать, что ХАМАС потеряет военный потенциал

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские солдаты занимают на границе с сектором Газа на юге Израиля
Израильские солдаты занимают на границе с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что задача армии - гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала.
"Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
Конрикус добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны, готовятся к выполнению своих задач.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Энергетика Судного дня
08:00
 
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасВ миреИзраиль
 
 
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