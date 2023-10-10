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В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
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17:36 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/trevoga-1901832315.html
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Самарии в центре Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:36
2023-10-10T17:36
в мире
израиль
палестина
сша
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Самарии в центре Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/trevoga-1901832042.html
https://ria.ru/20231010/ashkelon-1901824913.html
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в мире, израиль, палестина, сша, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В районе Самарии в центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Fatima ShbairЗапуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Самарии в центре Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
Приспущенный государственный флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В северной части Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги
Вчера, 17:34
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Запуск ракеты системы Железный купол для перехвата ракеты, запущенной с территории сектора Газа, над Ашкелоном. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
Вчера, 17:05
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
Вчера, 17:03
 
В миреИзраильПалестинаСШАСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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