https://ria.ru/20231010/trevoga-1901823982.html
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:03
2023-10-10T17:03
2023-10-10T17:03
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. Звуки сирен стали слышны в районе 16.45 по Тель-Авиву и звучали около трех минут. Во время воздушной тревоги корреспондент РИА Новости в центре отчётливо слышал несколько взрывов: узнать их источник пока не удалось, на небе следов работы ПВО нет.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
В Тель-Авиве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу