https://ria.ru/20231010/trevoga-1901823982.html

В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу

В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023

В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:03

2023-10-10T17:03

2023-10-10T17:03

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. Звуки сирен стали слышны в районе 16.45 по Тель-Авиву и звучали около трех минут. Во время воздушной тревоги корреспондент РИА Новости в центре отчётливо слышал несколько взрывов: узнать их источник пока не удалось, на небе следов работы ПВО нет.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль