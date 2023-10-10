Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/trevoga-1901823982.html
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:03
2023-10-10T17:03
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455106_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_c8e87f8504363359118fd8851a0d0f78.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. Звуки сирен стали слышны в районе 16.45 по Тель-Авиву и звучали около трех минут. Во время воздушной тревоги корреспондент РИА Новости в центре отчётливо слышал несколько взрывов: узнать их источник пока не удалось, на небе следов работы ПВО нет.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff7bca0a187bc59e930cd0474fb21660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Тель-Авиве вновь объявили воздушную тревогу

В Тель-Авиве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день сработала в Тель-Авиве, длилась около 3 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.
Звуки сирен стали слышны в районе 16.45 по Тель-Авиву и звучали около трех минут. Во время воздушной тревоги корреспондент РИА Новости в центре отчётливо слышал несколько взрывов: узнать их источник пока не удалось, на небе следов работы ПВО нет.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
Вчера, 08:00
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала