Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир
Миротворческие силы ООН: в Ливане зафиксирован ракетный пуск с юга города Тир
© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел . Архивное фото
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга ливанского города Тир (Сур).
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"Около 17.30 ЮНИФИЛ зафиксировал ракетный пуск с юга Тира. Мы продолжаем быть в контакте с властями по обе стороны "голубой линии" для деэскалации этой очень опасной ситуации. Мы призываем всех проявлять сдержанность в это критическое время", - говорится в заявлении миссии ЮНИФИЛ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.