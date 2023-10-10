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Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир - РИА Новости, 10.10.2023
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19:00 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/tir-1901856706.html
Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир
Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир - РИА Новости, 10.10.2023
Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир
Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга ливанского города Тир (Сур). РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:00
2023-10-10T19:00
в мире
израиль
ливан
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
хамас
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга ливанского города Тир (Сур). Ранее Армия Израиля заявила, что отвечает артиллерийским огнем на пуски ракет с территории Ливана. Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что Израиль обстрелял окрестности ряда поселений на юге Ливана. "Около 17.30 ЮНИФИЛ зафиксировал ракетный пуск с юга Тира. Мы продолжаем быть в контакте с властями по обе стороны "голубой линии" для деэскалации этой очень опасной ситуации. Мы призываем всех проявлять сдержанность в это критическое время", - говорится в заявлении миссии ЮНИФИЛ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/nasilie-1901779750.html
https://ria.ru/20231010/prestupleniya-1901775469.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир

Миротворческие силы ООН: в Ливане зафиксирован ракетный пуск с юга города Тир

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел
Ракетный обстрел - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что зафиксировали ракетный пуск с юга ливанского города Тир (Сур).
Ранее Армия Израиля заявила, что отвечает артиллерийским огнем на пуски ракет с территории Ливана. Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что Израиль обстрелял окрестности ряда поселений на юге Ливана.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие
Вчера, 14:49
«
"Около 17.30 ЮНИФИЛ зафиксировал ракетный пуск с юга Тира. Мы продолжаем быть в контакте с властями по обе стороны "голубой линии" для деэскалации этой очень опасной ситуации. Мы призываем всех проявлять сдержанность в это критическое время", - говорится в заявлении миссии ЮНИФИЛ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ООН начала сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС
Вчера, 14:33
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года, считают в ООН
Вчера, 14:17
 
В миреИзраильЛиванПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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