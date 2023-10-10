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НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе - РИА Новости, 10.10.2023
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12:14 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/terrorizm-1901716979.html
НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе
НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе - РИА Новости, 10.10.2023
НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе
С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, за которыми стояли запрещенная в России... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:14
2023-10-10T12:14
безопасность
россия
северный кавказ
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, за которыми стояли запрещенная в России организация "Исламское государство"* украинские спецслужбы и неонацисты, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, в ходе которого рассмотрены вопросы профилактической работы в Северо-Кавказском федеральном округе "с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма". "С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники международной террористической организации "ИГИЛ"* и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями", - говорится в сообщении. В августе НАК сообщал о предотвращении в России с февраля 2022 года 188 преступлений террористической направленности. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.* Запрещенная в России террористическая огранизация.
https://ria.ru/20230613/nak-1877753522.html
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безопасность, россия, северный кавказ, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Северный Кавказ, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

НАК: с 2022 года на Северном Кавказе пресекли 37 террористических преступлений

© Фото : предоставлено пресс службой Национального антитеррористического комитетаСпецоперация НАК
Спецоперация НАК - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : предоставлено пресс службой Национального антитеррористического комитета
Спецоперация НАК. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, за которыми стояли запрещенная в России организация "Исламское государство"* украинские спецслужбы и неонацисты, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, в ходе которого рассмотрены вопросы профилактической работы в Северо-Кавказском федеральном округе "с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма".
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"С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники международной террористической организации "ИГИЛ"* и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями", - говорится в сообщении.
В августе НАК сообщал о предотвращении в России с февраля 2022 года 188 преступлений террористической направленности.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
* Запрещенная в России террористическая огранизация.
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БезопасностьРоссияСеверный КавказМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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