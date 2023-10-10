https://ria.ru/20231010/terrorizm-1901716979.html

НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе - РИА Новости, 10.10.2023

НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, за которыми стояли запрещенная в России... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:14

2023-10-10T12:14

2023-10-10T12:14

безопасность

россия

северный кавказ

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, за которыми стояли запрещенная в России организация "Исламское государство"* украинские спецслужбы и неонацисты, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, в ходе которого рассмотрены вопросы профилактической работы в Северо-Кавказском федеральном округе "с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма". "С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники международной террористической организации "ИГИЛ"* и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями", - говорится в сообщении. В августе НАК сообщал о предотвращении в России с февраля 2022 года 188 преступлений террористической направленности. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.* Запрещенная в России террористическая огранизация.

https://ria.ru/20230613/nak-1877753522.html

https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html

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северный кавказ

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, северный кавказ, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)