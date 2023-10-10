https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html

Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта

Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 10.10.2023

Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта

Следователи подозревают 16-летнего школьника из Красноярска в подготовке теракта на одном из городских рынков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:04

2023-10-10T10:04

2023-10-10T10:04

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Следователи подозревают 16-летнего школьника из Красноярска в подготовке теракта на одном из городских рынков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона. По его словам, юноша был задержан в конце лета "по подозрению в планировании террористического акта на рынке в Кировском районе Красноярска". "Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков", - сказал собеседник агентства. По его данным, подросток находится в СИЗО. Официальными комментариями СК и ФСБ региона РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)