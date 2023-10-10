https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html
Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта
Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта - РИА Новости, 10.10.2023
Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта
Следователи подозревают 16-летнего школьника из Красноярска в подготовке теракта на одном из городских рынков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:04
2023-10-10T10:04
2023-10-10T10:04
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Следователи подозревают 16-летнего школьника из Красноярска в подготовке теракта на одном из городских рынков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона. По его словам, юноша был задержан в конце лета "по подозрению в планировании террористического акта на рынке в Кировском районе Красноярска". "Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков", - сказал собеседник агентства. По его данным, подросток находится в СИЗО. Официальными комментариями СК и ФСБ региона РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта
Следствие подозревает школьника из Красноярска в подготовке взрыва на рынке
КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Следователи подозревают 16-летнего школьника из Красноярска в подготовке теракта на одном из городских рынков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона.
По его словам, юноша был задержан в конце лета "по подозрению в планировании террористического акта на рынке в Кировском районе Красноярска".
"Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков", - сказал собеседник агентства. По его данным, подросток находится в СИЗО.
Официальными комментариями СК
и ФСБ
региона РИА Новости пока не располагает.
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