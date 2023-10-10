https://ria.ru/20231010/tel-aviv-1901792365.html

В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги

В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023

В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:28

2023-10-10T15:28

2023-10-10T15:32

тель-авив

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости.Сирены в центре города звучали около 5 минут, после чего затихли.Люди в центре города, услышав звуки сирен, побежали прятаться в укрытия.

https://ria.ru/20231010/zvonki-1901791719.html

тель-авив

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году