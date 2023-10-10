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В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
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15:28 10.10.2023 (обновлено: 15:32 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/tel-aviv-1901792365.html
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:28
2023-10-10T15:32
тель-авив
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости.Сирены в центре города звучали около 5 минут, после чего затихли.Люди в центре города, услышав звуки сирен, побежали прятаться в укрытия.
https://ria.ru/20231010/zvonki-1901791719.html
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Варвара Скокшина
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги

В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги, работает ПВО

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости.
Сирены в центре города звучали около 5 минут, после чего затихли.
Люди в центре города, услышав звуки сирен, побежали прятаться в укрытия.
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль
15:26
 
Тель-АвивВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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