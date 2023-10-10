https://ria.ru/20231010/tel-aviv-1901792365.html
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:28
2023-10-10T15:28
2023-10-10T15:32
тель-авив
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости.Сирены в центре города звучали около 5 минут, после чего затихли.Люди в центре города, услышав звуки сирен, побежали прятаться в укрытия.
https://ria.ru/20231010/zvonki-1901791719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги
В центре Тель-Авива включились сирены воздушной тревоги, работает ПВО
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Тель-Авива, люди прячутся в укрытия, передает корреспондент РИА Новости.
Сирены в центре города звучали около 5 минут, после чего затихли.
Люди в центре города, услышав звуки сирен, побежали прятаться в укрытия.
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль