https://ria.ru/20231010/tekhnika-1901806803.html

СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой

СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой

Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа на фоне обострения конфликта в регионе, сообщил во вторник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:12

2023-10-10T16:12

2023-10-10T16:12

в мире

израиль

палестина

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа на фоне обострения конфликта в регионе, сообщил во вторник внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн. "Мы находимся в нескольких милях к северу от северной границы между сектором Газа и Израилем, и позади меня чрезвычайно необычайное скопление израильской тяжелой бронетехники", - сказал он, ведя репортаж из региона конфликта. Уэгхорн сообщил, что смог насчитать "по меньшей мере 40 израильских танков", однако точное число единиц назвать сложно, поскольку две колонны техники простираются за пределы видимости. По его словам, в составе колонн также находятся БТР и бронированные бульдозеры Caterpillar D9. Вместе с этим, журналист сообщил о создании окопов для прикрытия позиций артиллерии, которая будет стянута к границе с сектором Газа позднее. Уэгхорн отметил беспрецедентный характер сосредоточения израильской тяжелой техники в одном месте, чего он никогда не наблюдал за более чем 20 лет освещения конфликтов на Ближнем Востоке. Помимо этого, он обратил внимание на то, что военные свободно позволяют журналистам снимать, что, по его словам, является "намеренной демонстрацией силы". Обращает на себя внимание также то, что ранее при проведении операций в секторе Газа военные хотели, чтобы журналисты держались подальше от танков, по крайней мере, в течение первых нескольких дней. Теперь же они охотно разрешают нам снимать, и это явная демонстрация силы", - отметил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/ministr-1901802918.html

https://ria.ru/20231010/zikim-1901797595.html

https://ria.ru/20231010/istrebiteli-1901796646.html

израиль

палестина

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в мире, израиль, палестина, ближний восток, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году