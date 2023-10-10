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Израильский турист устроил дебош в Таиланде
Израильский турист устроил дебош в Таиланде - РИА Новости, 10.10.2023
Израильский турист устроил дебош в Таиланде
Израильский турист был арестован в тайском туристическом городе Паттайя за неконтролируемое поведение и кражу из круглосуточного магазина, которые он объяснил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:25
2023-10-10T15:25
2023-10-10T15:25
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Израильский турист был арестован в тайском туристическом городе Паттайя за неконтролируемое поведение и кражу из круглосуточного магазина, которые он объяснил стрессом из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает тайская газета Pattaya News. "Мужчина признался, что курил марихуану до инцидента, и обвинил в своем беспорядочном поведении стресс, вызванный продолжающимся конфликтом между его родной страной Израилем и ХАМАС, а также воздействием марихуаны", - пишет издание. В полиции города отметили, что "нет известных научных доказательств того, что марихуана внезапно заставляет людей воровать в магазинах". Вечером в понедельник, 9 октября, полиция Паттайи была предупреждена о беспорядках с участием иностранца. Они отправились на место происшествия и обнаружили израильского туриста, который вел себя очень агрессивно и отказывался сотрудничать. По словам многочисленных очевидцев, он повредил имущество на туристической улице Уокинг-стрит. Он врезался в несколько автомобилей, припаркованных на обочине дороги. Затем мужчина зашел в магазин и, не заплатив, взял себе еду и напитки. "Ему будет предъявлено обвинение и штраф за нарушение общественного порядка", - сообщила полиция Паттайи. Каннабис был декриминализован в Таиланде в 2022 году, но остается серьезной политической проблемой.
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новости - туризм, туризм, туристы, паттайя, таиланд, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Паттайя, Таиланд, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский турист устроил дебош в Таиланде
Израильский турист устроил дебош в Таиланде, объяснив его стрессом
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Израильский турист был арестован в тайском туристическом городе Паттайя за неконтролируемое поведение и кражу из круглосуточного магазина, которые он объяснил стрессом из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает
тайская газета Pattaya News.
"Мужчина признался, что курил марихуану до инцидента, и обвинил в своем беспорядочном поведении стресс, вызванный продолжающимся конфликтом между его родной страной Израилем и ХАМАС, а также воздействием марихуаны", - пишет издание.
В полиции города отметили, что "нет известных научных доказательств того, что марихуана внезапно заставляет людей воровать в магазинах".
Вечером в понедельник, 9 октября, полиция Паттайи была предупреждена о беспорядках с участием иностранца. Они отправились на место происшествия и обнаружили израильского туриста, который вел себя очень агрессивно и отказывался сотрудничать.
По словам многочисленных очевидцев, он повредил имущество на туристической улице Уокинг-стрит. Он врезался в несколько автомобилей, припаркованных на обочине дороги. Затем мужчина зашел в магазин и, не заплатив, взял себе еду и напитки. "Ему будет предъявлено обвинение и штраф за нарушение общественного порядка", - сообщила полиция Паттайи.
Каннабис был декриминализован в Таиланде в 2022 году, но остается серьезной политической проблемой.
В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов