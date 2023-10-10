https://ria.ru/20231010/syr-1901858693.html

Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции

Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции - РИА Новости, 10.10.2023

Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции

Первый резидент сырного кластера в Московской области произвел свыше двух тысяч тонн продукции с начала года. В проект инвестировали два миллиарда рублей, а... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:16

2023-10-10T19:16

2023-10-10T19:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901858222_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_4e795bbacb38a0516c66f8125ea5b9d8.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый резидент сырного кластера в Московской области произвел свыше двух тысяч тонн продукции с начала года. В проект инвестировали два миллиарда рублей, а производство запустили в августе прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"."С начала этого года первый резидент "Сырного кластера" уже произвел более двух тысяч тонн сыра. После запуска работы всех резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе минимум еще на 25%", – рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Он отметил, что Московская область остается на первом месте в России по производству сыра. За прошлый год в регионе произвели более 120 тысяч тонн сыра. В этом году только за восемь месяцев удалось изготовить 100 тысяч тонн.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)