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Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции - РИА Новости, 10.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:16 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/syr-1901858693.html
Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции
Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции - РИА Новости, 10.10.2023
Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции
Первый резидент сырного кластера в Московской области произвел свыше двух тысяч тонн продукции с начала года. В проект инвестировали два миллиарда рублей, а... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:16
2023-10-10T19:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый резидент сырного кластера в Московской области произвел свыше двух тысяч тонн продукции с начала года. В проект инвестировали два миллиарда рублей, а производство запустили в августе прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360"."С начала этого года первый резидент "Сырного кластера" уже произвел более двух тысяч тонн сыра. После запуска работы всех резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе минимум еще на 25%", – рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Он отметил, что Московская область остается на первом месте в России по производству сыра. За прошлый год в регионе произвели более 120 тысяч тонн сыра. В этом году только за восемь месяцев удалось изготовить 100 тысяч тонн.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Резидент сырного кластера в МО произвел более двух тысяч тонн продукции

© РИА Новости / Максим БогодвидЦех созревание и хранения сыров
Цех созревание и хранения сыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый резидент сырного кластера в Московской области произвел свыше двух тысяч тонн продукции с начала года. В проект инвестировали два миллиарда рублей, а производство запустили в августе прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360".
"С начала этого года первый резидент "Сырного кластера" уже произвел более двух тысяч тонн сыра. После запуска работы всех резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе минимум еще на 25%", – рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он отметил, что Московская область остается на первом месте в России по производству сыра. За прошлый год в регионе произвели более 120 тысяч тонн сыра. В этом году только за восемь месяцев удалось изготовить 100 тысяч тонн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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