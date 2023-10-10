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В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом
В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом - РИА Новости, 10.10.2023
В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом
Суд арестовал жительницу Белебеевского района Башкирии, подозреваемую в покушении на убийство своего малыша: женщина три раза пырнула ножом сына и ушла из дома, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:00
2023-10-10T11:00
2023-10-10T12:27
происшествия
белебеевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Белебеевского района Башкирии, подозреваемую в покушении на убийство своего малыша: женщина три раза пырнула ножом сына и ушла из дома, скорую помощь вызвали очевидцы, сообщили в СУСК РФ по региону. Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района 8 октября. Женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына. Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщали, что малыш в тяжелом состоянии эвакуирован санавиацией в уфимскую клинику, находится в реанимации. В СК заявили, что в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. "По версии следствия, вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая на почве ссоры, в связи ревностью к своему сожителю, который ушел из дома со знакомым, и громким плачем их полуторагодовалого сына нанесла последнему не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", - говорится в релизе. Суд на время расследования дела заключил женщину под стражу, добавили в региональном следкоме. Башкирская прокуратура установила, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состоит на профилактическом учете в отделе полиции. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
https://ria.ru/20230816/mat-1890441379.html
https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белебеевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белебеевский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом
В Башкирии арестовали женщину, ударившую полуторагодовалого сына ножом
УФА, 10 окт – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Белебеевского района Башкирии, подозреваемую в покушении на убийство своего малыша: женщина три раза пырнула ножом сына и ушла из дома, скорую помощь вызвали очевидцы, сообщили в СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района 8 октября. Женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына. Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщали, что малыш в тяжелом состоянии эвакуирован санавиацией в уфимскую клинику, находится в реанимации.
В СК
заявили, что в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. "По версии следствия, вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая на почве ссоры, в связи ревностью к своему сожителю, который ушел из дома со знакомым, и громким плачем их полуторагодовалого сына нанесла последнему не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", - говорится в релизе.
Суд на время расследования дела заключил женщину под стражу, добавили в региональном следкоме.
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Башкирская прокуратура установила, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состоит на профилактическом учете в отделе полиции.
"В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
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