https://ria.ru/20231010/syn-1901679309.html

В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом

В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом - РИА Новости, 10.10.2023

В Башкирии арестовали женщину, ударившую сына ножом

Суд арестовал жительницу Белебеевского района Башкирии, подозреваемую в покушении на убийство своего малыша: женщина три раза пырнула ножом сына и ушла из дома, РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:00

2023-10-10T11:00

2023-10-10T12:27

происшествия

белебеевский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 10 окт – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Белебеевского района Башкирии, подозреваемую в покушении на убийство своего малыша: женщина три раза пырнула ножом сына и ушла из дома, скорую помощь вызвали очевидцы, сообщили в СУСК РФ по региону. Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района 8 октября. Женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына. Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщали, что малыш в тяжелом состоянии эвакуирован санавиацией в уфимскую клинику, находится в реанимации. В СК заявили, что в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. "По версии следствия, вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая на почве ссоры, в связи ревностью к своему сожителю, который ушел из дома со знакомым, и громким плачем их полуторагодовалого сына нанесла последнему не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", - говорится в релизе. Суд на время расследования дела заключил женщину под стражу, добавили в региональном следкоме. Башкирская прокуратура установила, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состоит на профилактическом учете в отделе полиции. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

https://ria.ru/20230816/mat-1890441379.html

https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html

белебеевский район

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белебеевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)