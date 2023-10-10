https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html

На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента

На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.10.2023

На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:45

2023-10-10T16:45

2023-10-10T16:45

происшествия

москва

дмитрий глуховский

вооруженные силы рф

культура

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. В июне уже штрафовали Глуховского на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр его внесли в октябре 2022 года. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://radiosputnik.ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888721577.html

москва

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, москва, дмитрий глуховский, вооруженные силы рф