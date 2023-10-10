https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.10.2023
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:45
2023-10-10T16:45
2023-10-10T16:45
происшествия
москва
дмитрий глуховский
вооруженные силы рф
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb76378cada415d7d782cb7513f90749.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. В июне уже штрафовали Глуховского на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр его внесли в октябре 2022 года. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://radiosputnik.ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888721577.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_035819d762b8cb9cba901d38100a1314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дмитрий глуховский, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Дмитрий Глуховский, Вооруженные силы РФ, Культура
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
На писателя Глуховского* снова составили протокол за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
В июне уже штрафовали Глуховского на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
В реестр его внесли в октябре 2022 года.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
РИА Новости: суд заочно приговорил писателя Глуховского* к 8 годам колонии