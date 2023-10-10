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На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:45 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 10.10.2023
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:45
2023-10-10T16:45
происшествия
москва
дмитрий глуховский
вооруженные силы рф
культура
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. В июне уже штрафовали Глуховского на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В реестр его внесли в октябре 2022 года. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, москва, дмитрий глуховский, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Дмитрий Глуховский, Вооруженные силы РФ, Культура
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента

На писателя Глуховского* снова составили протокол за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский*
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении писателя Дмитрия Глуховского* из-за отсутствия плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
В июне уже штрафовали Глуховского на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
В реестр его внесли в октябре 2022 года.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
РИА Новости: суд заочно приговорил писателя Глуховского* к 8 годам колонии
7 августа, 19:27
 
КультураПроисшествияМоскваДмитрий ГлуховскийВооруженные силы РФ
 
 
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