https://ria.ru/20231010/strela-1901706406.html

"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"

"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 10.10.2023

"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"

Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК)... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:52

2023-10-10T11:52

2023-10-10T11:52

безопасность

технологии

калашников (концерн)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова". "Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году. Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, калашников (концерн)