https://ria.ru/20231010/strela-1901706406.html
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 10.10.2023
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК)... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:52
2023-10-10T11:52
2023-10-10T11:52
безопасность
технологии
калашников (концерн)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова". "Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году. Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Калашников (концерн)
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ по ракетам для ЗРК "Стрела-10"
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова".
"Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году.
Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.
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