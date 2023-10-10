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"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 10.10.2023
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11:52 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/strela-1901706406.html
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 10.10.2023
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК)... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:52
2023-10-10T11:52
безопасность
технологии
калашников (концерн)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова". "Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году. Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.
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безопасность, технологии, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Калашников (концерн)
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ по ракетам для ЗРК "Стрела-10"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова".
"Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году.
Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.
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