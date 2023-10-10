В МИД не исключили контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке
Рябков: Россия не исключает контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России не исключают контактов с США по урегулированию палестино-израильского конфликта, они возможны, если будет заинтересованность сторон, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"По состоянию на сегодняшнее утро - нет. Но они возможны, если в этом будет заинтересованность обеих сторон", - сказал Рябков журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос о контактах РФ и США по палестино-израильскому конфликту.
Замглавы МИД добавил, что РФ видит угрозу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По словам Рябкова, "деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, привел к происходящему".
"Есть угроза эскалации. Есть угроза дестабилизации. В этой ситуации Москва, по линии МИД в частности, поддерживает самые интенсивные и плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Первоочередная забота на сегодняшний день – обеспечить безопасность нашим гражданам, дать возможность тем, кто в этом заинтересован, эвакуироваться. Мы этим сейчас занимаемся", - добавил Рябков журналистам.