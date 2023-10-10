https://ria.ru/20231010/ssha-1901658291.html

Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт

Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт - РИА Новости, 10.10.2023

Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт

Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:53

2023-10-10T08:53

2023-10-10T08:53

в мире

китай

сан-франциско

калифорния

wechat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:434:4110:2746_1920x0_80_0_0_8324f40a1930667b615b06a0957dc901.jpg

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание дипмиссии, говорится в сообщении генконсульства в соцсети WeChat. "Визовый отдел генерального консульства КНР в Сан-Франциско временно закрыт с 10 октября 2023 года", - указано в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии. Информация о возобновлении работы будет опубликована позже. Ранее телеканал CBS сообщил, что один человек был застрелен в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния после того, как автомобиль врезался в здание консульства КНР. При этом в генконсульстве уточнили, что подозреваемый был задержан полицией. По информации правоохранителей, автомобиль въехал в вестибюль консульства. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он и скончался. Ранее генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.

https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html

китай

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сан-франциско, калифорния, wechat