Рейтинг@Mail.ru
Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ssha-1901658291.html
Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт
Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт - РИА Новости, 10.10.2023
Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт
Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:53
2023-10-10T08:53
в мире
китай
сан-франциско
калифорния
wechat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:434:4110:2746_1920x0_80_0_0_8324f40a1930667b615b06a0957dc901.jpg
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание дипмиссии, говорится в сообщении генконсульства в соцсети WeChat. "Визовый отдел генерального консульства КНР в Сан-Франциско временно закрыт с 10 октября 2023 года", - указано в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии. Информация о возобновлении работы будет опубликована позже. Ранее телеканал CBS сообщил, что один человек был застрелен в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния после того, как автомобиль врезался в здание консульства КНР. При этом в генконсульстве уточнили, что подозреваемый был задержан полицией. По информации правоохранителей, автомобиль въехал в вестибюль консульства. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он и скончался. Ранее генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.
https://ria.ru/20231002/delegatsiya-1900071904.html
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html
китай
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:49:4110:3132_1920x0_80_0_0_4f25aa177bf731eb24676e228f3fbfc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сан-франциско, калифорния, wechat
В мире, Китай, Сан-Франциско, Калифорния, WeChat
Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт

Визовый отдел миссии Китая в Сан-Франциско закрыт после инцидента с автомобилем

© AP Photo / Eric RisbergСотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание дипмиссии, говорится в сообщении генконсульства в соцсети WeChat.
"Визовый отдел генерального консульства КНР в Сан-Франциско временно закрыт с 10 октября 2023 года", - указано в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Делегация конгрессменов США собирается в Китай с визитом
2 октября, 23:28
Информация о возобновлении работы будет опубликована позже.
Ранее телеканал CBS сообщил, что один человек был застрелен в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния после того, как автомобиль врезался в здание консульства КНР. При этом в генконсульстве уточнили, что подозреваемый был задержан полицией. По информации правоохранителей, автомобиль въехал в вестибюль консульства. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он и скончался.
Ранее генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.
Пекин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
26 сентября, 05:37
 
В миреКитайСан-ФранцискоКалифорнияWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала