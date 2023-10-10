Визовый отдел дипмиссии Китая в Сан-Франциско временно закрыт
Визовый отдел миссии Китая в Сан-Франциско закрыт после инцидента с автомобилем
© AP Photo / Eric RisbergСотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
© AP Photo / Eric Risberg
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США. Архивное фото
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Генеральное консульство КНР в американском Сан-Франциско временно приостановило работу визового отдела после инцидента с автомобилем, который врезался в здание дипмиссии, говорится в сообщении генконсульства в соцсети WeChat.
"Визовый отдел генерального консульства КНР в Сан-Франциско временно закрыт с 10 октября 2023 года", - указано в заявлении в официальном аккаунте дипмиссии.
Информация о возобновлении работы будет опубликована позже.
Ранее телеканал CBS сообщил, что один человек был застрелен в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния после того, как автомобиль врезался в здание консульства КНР. При этом в генконсульстве уточнили, что подозреваемый был задержан полицией. По информации правоохранителей, автомобиль въехал в вестибюль консульства. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он и скончался.
Ранее генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.