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Эпоха закончилась. В США сделали драматичное признание из-за Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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02:42 10.10.2023 (обновлено: 05:26 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/ssha-1901642311.html
Эпоха закончилась. В США сделали драматичное признание из-за Израиля
Эпоха закончилась. В США сделали драматичное признание из-за Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
Эпоха закончилась. В США сделали драматичное признание из-за Израиля
Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников, пишет обозреватель Bloomberg Хал... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:42
2023-10-10T05:26
в мире
израиль
сша
джейк салливан
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.Как считает автор, эскалация конфликта в регионе лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности."Всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе "спокойнее, чем за последние два десятилетия". Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад", - отмечает Брэндс.По его словам, сегодня трудно найти хотя бы один крупный регион, который бы обошла стороной "нынешняя сумятица".При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевес".Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, израиль, сша, джейк салливан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джейк Салливан, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эпоха закончилась. В США сделали драматичное признание из-за Израиля

Bloomberg: эпоха Pax Americana завершилась после атаки ХАМАС на Израиль

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.
Как считает автор, эскалация конфликта в регионе лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.
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"Всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе "спокойнее, чем за последние два десятилетия". Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад", - отмечает Брэндс.
По его словам, сегодня трудно найти хотя бы один крупный регион, который бы обошла стороной "нынешняя сумятица".
При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевес".
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреИзраильСШАДжейк СалливанБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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