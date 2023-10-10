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Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
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01:12 10.10.2023 (обновлено: 01:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/ssha-1901638895.html
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации
США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:12
2023-10-10T01:28
израиль
сша
ближний восток
джон кирби
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.&quot;У нас нет намерения отправлять свой войска&quot;, - сказал он в ходе спецбрифинга, отвечая на вопрос о такой возможности.Кирби также анонсировал, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. По его словам, Вашингтон нацелен предоставить Израилю военную помощь настолько быстро, насколько возможно.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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израиль, сша, ближний восток, джон кирби, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Ближний Восток, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации

Белый дом: США не направят войска на Ближний Восток на фоне конфликта в Израиле

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США не намерены направлять свои войска на Ближний Восток для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«

"У нас нет намерения отправлять свой войска", - сказал он в ходе спецбрифинга, отвечая на вопрос о такой возможности.

Кирби также анонсировал, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. По его словам, Вашингтон нацелен предоставить Израилю военную помощь настолько быстро, насколько возможно.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Погрузка вооружение на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю
00:59
 
ИзраильСШАБлижний ВостокДжон КирбиБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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