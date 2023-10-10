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США могут вновь заморозить средства Ирана из-за конфликта в Израиле

США могут вновь заморозить средства Ирана из-за конфликта в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

США могут вновь заморозить средства Ирана из-за конфликта в Израиле

США могут вновь заморозить 6 миллиардов долларов Ирана, находящихся в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт, заявил... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:28

2023-10-10T16:28

2023-10-10T16:28

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США могут вновь заморозить 6 миллиардов долларов Ирана, находящихся в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Шесть миллиардов долларов могут быть заморожены в любое время, но я не собираюсь объявлять какое-либо политическое решение по этому вопросу", - сообщил он в эфире телеканала MSNBC, говоря о возможных действиях США в отношении Ирана в случае его вовлеченности в палестино-израильский конфликт. При этом Кирби уточнил, что по данным США Тегеран до сих пор не начал тратить эти средства. Тегеран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901810793.html

https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html

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в мире, израиль, сша, тегеран (город), сергей лавров, биньямин нетаньяху, джон кирби, хамас, оон, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году